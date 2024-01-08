優化快遞配送的“最後一百米”

中評社北京1月8日電／據人民網報導，近日，交通運輸部網站公布了新修訂的《快遞市場管理辦法》，自2024年3月1日起施行。新公布的《快遞市場管理辦法》要求：經營快遞業務的企業未經用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施，最高將處以3萬元罰款。



近年來，國內快遞業務發展迅猛，截至2023年12月，我國快遞年業務量已突破1200億件。在給公眾生活帶來巨大便利的同時，快遞業務量的激增也帶來了一個新的問題：很多快遞小哥根本不徵求收件人的意見，隨手就將快件丟在小區門口或是快遞櫃內，更有甚者，還沒有開始派送，快遞員就已經代為簽收。



快遞配送的“最後一百米”，不僅關乎公眾的消費體驗，而且關乎快遞行業的口碑和發展。以往談及這個問題，人們往往歸咎於快遞行業的“價格戰”：為了搶占市場份額，不少快遞企業大打“價格戰”，由此，不僅造成快遞小哥收入下降，而且誘使他們“多拉快跑”，以縮水的服務換取收益的提高。



實際上，這只是一種表象。更深層的原因在於，快遞市場中，消費者、快遞小哥、快遞企業本是一種三方關係，但由於快遞企業責任的缺失，往往會形成消費者與快遞小哥的直接博弈——如果每個快件都要上門派送，勢必會增加快遞小哥的工作量；如果任由快遞小哥丟在快遞櫃，難免會令消費者心生不滿。儘管消費者擁有“差評權”，但這並不足以改變現狀。究其原因，消費者只能投訴快遞小哥，而受理投訴的則是快遞企業。即使快遞企業處罰快遞小哥，問題依然得不到解決，甚至還會愈演愈烈——為了彌補差評造成的損失，難免會有快遞小哥進一步壓縮服務質量，試圖“堤內損失堤外補”。



基於這樣的背景，新公布的《快遞市場管理辦法》最大亮點就是，明確了快遞企業的主體責任以及具體罰則。針對“未經用戶同意代為確認收到快件，未經用戶同意擅自使用智能快件箱、快遞服務站等方式投遞快件，拋扔快件、踩踏快件”等飽受詬病的行為，新規做出了明確的處罰規定。由此，有助於消除一種認知誤區——這些損害消費者權益的行為，表面上是快遞小哥不負責任，根子裡則是快遞企業管理不當。



作為一種商業服務，保障快件安全迅速地交到消費者手中，這本身就是快遞企業的應盡之責。徹底消除快遞行業的各類市場亂象，首先就要以嚴格的監管與問責，敦促快遞企業承擔起應盡的責任和義務。這不僅僅是為了保障消費者權益，同時也能夠倒逼快遞企業提高快遞小哥的薪酬待遇——建立在市場更加規範的基礎上，快遞企業必須提高快遞小哥的勞動報酬和福利待遇，以此來提升服務

