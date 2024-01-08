網評：從回升向好中展望今年經濟工作

中評社北京1月8日電／



作者：鄒一南（中央黨校〔國家行政學院〕習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員）



在剛剛過去的一年，我們實現了經濟恢復發展，回升向好的態勢得到了有效鞏固。經歷了風浪的中國經濟，強健了體魄、壯實了筋骨，在行穩致遠中煥發出新的生機活力。特別是近期出爐的一系列宏觀經濟數據，集中反映出經濟結構優化、動能轉換、趨勢向好的特徵，為我們做好2024年的經濟工作帶來了信心和底氣。



從總量上看，2023年前三季度GDP實際增速為5.2%，實現全年GDP增長5%左右的預期目標已然在望，這標誌著我國經濟從疫情的影響中恢復了正常，實現了回升向好。需要說明的是，前三季度的GDP平減指數為負，使得名義GDP增速低於實際GDP，由於經濟生活中的很多直觀感受如企業利潤、工資收入都是名義值，這導致宏觀數據與微觀感受出現一定的分化，而實際的產值和收入增加，是經濟回升向好的最真實證據，也是信心和底氣的來源。信心和底氣還來自國際主流聲音對中國經濟前景的看好。就在近期，國際貨幣基金組織（IMF）將2023年、2024年中國GDP增速預測值分別從5.0%、4.2%上調至5.4%、4.6%，經濟合作與發展組織（OECD）也將2023年中國GDP增速預測值從5.1%上調至5.2%。經濟回升向好態勢有望得到進一步鞏固。



投資是拉動經濟的“三駕馬車”中最有力的因素。2023年1—11月，全國固定資產投資同比增長2.9%，雖然增長率與前些年相比處於低位，但製造業投資同比增長達到6.3%，其中高技術產業投資同比增長10.5%，增勢良好，特別是太陽能電池、新能源汽車產量分別增長63.7%、26.7%，這體現出經濟新動能的持續成長，新質生產力正在加速形成，我們長期追求的投資結構優化和供給側結構性改革的目標正在實現。從趨勢上看，2023年前三季度規模以上工業企業利潤在連續5個季度同比下降後首次由降轉增，企業利潤的持續恢復將帶來企業信心的持續增強，為2024年固定資產投資的回升向好打下了堅實基礎。

