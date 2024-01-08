回味京產精品精彩篇章

中評社北京1月8日電／據光明社報導，回首2023，這一年裡，北京市廣播電視局堅持以人民為中心的創作導向，出台“北京大視聽”工作方案，依托首都資源優勢，著眼“大格局”，統籌“大體系”，抓好“大劇本”，打造“大服務”，深化“大傳播”，聚力“大聯動”，把握“大榮譽”，發展“大人才”，推動著首都廣播電視和網絡視聽作品創作的高質量發展。這不僅是一場貫穿劇集生產全流程的盛宴，更是一次對未來視聽領域的無限暢想；不僅是一個充滿活力、創新和機遇的方案，更用實踐引領作用證明，這是有成效、可推廣、能復制的推動我國視聽產業不斷向前發展的動力源，展現出了影視作品回饋社會的無限魅力。



品牌工程求實效，信心決心促成效



在2023年京產劇的世界裡，我們穿越時光，與角色共舞，體驗著千變萬化的情感旅程，感受著世界的多彩與豐富，更在故事中找尋著真實的自我，精品力度尤為凸顯。這與2023年初北京市廣播電視局提出打造的“北京大視聽”品牌工程密切相關。



如何推出更多增強人民精神力量的優秀作品，如何培育造就大批德藝雙馨的文學藝術家和規模宏大的文化文藝人才隊伍，又如何充分發揮首都資源優勢，更好服務全國文化中心建設？這一年裡，“北京大視聽”品牌工程用行動一次次給予著答案，為行業輸出著現實參考。



2023年以來，北京市廣播電視局發布重點文藝精品項目110部，其中涵蓋電視劇、電視紀錄片、電視動畫片、廣播電視節目、網絡電影、網絡動畫片、網絡微短劇、網絡綜藝節目、8K超高清原創作品等，各類視聽內容一應俱全，展現了“北京大視聽”的廣泛覆蓋和深入布局。其中，《風禾盡起張居正》《奇奇》等6部電視劇、網絡電影獲得國家廣電總局2023年度電視劇引導扶持、“深入生活、扎根人民”傾斜項目扶持，《偉大的長征》等11部電視劇入選北京市文化精品工程。這些作品在思想性、藝術性和觀賞性上達到了高度統一，展現出了首都文化產業的發展成果和影響力。

