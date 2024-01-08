女大學生賣糖葫蘆遭威脅？刹住惡性競爭之風

中評社北京1月8日電／據紅網報導，近日，女大學生擺攤賣糖葫蘆卻被同行威脅，三名壯漢輪番對其警告恐嚇，警方隨即展開調查。據潮新聞報導，1月5日，該事有了新進展，涉事三人被處行政拘留處罰。與此同時，當事女生小麗也在姐姐陪同下重新出攤。



此事登上網絡，迅速引起熱議。不少網友在評論區討伐這種惡霸行為，稱“糖葫蘆也有自己的黑道”，產生的惡劣影響不言而喻。威脅者身為一名小商販，竟“理直氣壯”地去威脅別人，若不把這種惡性苗頭趕緊扼殺，只怕未來會形成黑惡勢力，變成現實生活的“高啟強”。



我國實行社會主義市場經濟，允許競爭進入市場，並且市場在資源配置中起決定性作用。政策鼓勵市場競爭存在，小攤主亦是如此，就算賣糖葫蘆也要跟著社會發展的大方向走。小商販享有經營自由的權利，包括在公平競爭的環境下開展業務活動。



幾名壯漢輪番恐嚇同行，試圖使用暴力使其屈服，這屬於以惡性手段干預正常市場競爭，是不正當競爭行為，擾亂了市場的競爭秩序，侵犯了其他個體商戶的合法權益。每個人都應該有平等的機會競爭和發展，任何形式的威脅恐嚇都是不道德和不合法的。況且根據《中華人民共和國反不正當競爭法》，經營者違反本法規定，給被侵害的經營者造成損害的，應當承擔損害賠償責任，被侵害經營者的合法權益受到不正當競爭行為損害的，可以向人民法院提起訴訟。



小商販展露大狂妄，欺行霸市，使用“流氓”行為終究是行不通的。視頻曝光後，威脅者囂張的姿態令網友氣憤不已，不禁讓網友懷疑這份猖狂的背後是否有“保護傘”的撐腰，這有損社會公信力。同時這種行為也背離了和諧社會的價值觀，有損城市文明的塑造，若放任這種行為繼續下去，正常的商業運營難以保證，損害的是整個社會的利益。正常情況下，既然覺得自己的生意不好，第一時間是要反省自己，從自身出發找問題，而不是一味去怪別人，找他人的麻煩，這種行為本身就是弱者的體現。



莫以惡小而為之，建立文明市場秩序才能使營商環境更和諧。文明的市場秩序和良好的營商環境二者兼具才能形成有益的良性循環，市場經營主體漠視市場規則，肆意踐踏，那只會令自己陷於必敗之地。進入市場，自然是為了獲取利益，把市場“這汪水”攪渾，最後誰也別想抓到“魚”。

