電視機需要“刮骨療毒”和“不務正業”

中評社北京1月8日電／據紅網報導，“這次新房不打算買電視了，買個投影儀好了。”儘管家裡長輩勸說，王芳還是沒有購置電視的打算。在她看來，電視並不常用，沒有購置的必要。近年來，越來越多的年輕人將電視排除在家電購置清單外。電視，正逐漸失去其“客廳中心”的地位。前不久，前瞻產業研究院發布的《2024年中國智能電視交互新趨勢報告》顯示，最近幾年，我國的電視開機率由70%斷崖式下降到2022年的不到30%。（1月5日 《都市時報》）



電視機開機率斷崖式下跌至30%，估計這個結果沒有多少人感到驚訝，甚至還有不少人幸災樂禍地說——活該！其實，很多人抱怨電視機“欺負”觀眾，並非沒有根據，最讓觀眾耿耿於懷的莫過於三點：第一，套娃式收費；第二，操作繁瑣；第三，揮之不去的廣告。



伴隨著開機率驟降的，當然是電視機銷量。奧維雲網數據顯示，2023年前三季度，國內累計銷售彩電2162萬台，較2022年同期下滑13.02%，彩電市場的急劇萎縮，可見一斑。如果不積極開展“自救”，那麼，等待電視機的必將是悲慘命運——被歷史淘汰。



大屏賽不過小屏，或許是不可逆的歷史趨勢。但是，如果電視機能進行“刮骨療毒”的改善，然後多些“不務正業”，就可以延緩被歷史淘汰的命運，乃至實現網絡時代的電視中興，也未可知。顯然，“自救”的措施也無外乎針對觀眾對電視機的那三個“槽點”，進行改變和提升。



首先，電視機要改變靠開機廣告生存的盈利模式，回到二十年前的“免費”時代，尋找新的盈利點。有盈利才能提供更精彩的視頻內容，這固然有道理，但在手機、平板電腦碾壓式競爭的網絡時代，層出不窮的“套娃式”收費，讓觀眾看電視的門檻增高。如此一來，大家本就不強的開機欲望逐漸消磨殆盡，哪還有心情給電視好評呢？



其次，如今是誰在支持僅存的30%開機率？肯定是中老年群體。然而，現如今的智能電視，操作像手機那樣麻煩，這對於還留戀電視的中老年觀眾而言，無疑是一道坎。繁瑣的操作，把一部分老年觀眾“困”在電視的門檻之外，他們只能“望機興嘆”。所以，如果不融入新技術，不簡化操作，不提升觀眾的體驗，那麼，30%的開機率也難保，更遑論贏得更多的觀眾了。

