抓住每一次乘風而上的機會

中評社北京1月8日電／據經濟日報報導，元旦過後，生肖龍飾品開始熱賣，拜年漢服進入銷售高峰，國風文創產品成為走親訪友的推薦禮物……說起國潮，從前幾年的一抹驚鴻，到2023年層層沉澱積蓄韌性，為什麼大家會對國風國貨國潮如此情有獨鐘、熱情不減呢？



還記得杭州亞運會開幕式上那條取意《千里江山圖》的大裙子嗎？還記得瑞幸與茅台聯合推出“醬香拿鐵”一天賣出543萬杯嗎？還記得2023年有多少老字號抓住國潮紅利推出新品、潮品年營收超億元嗎？從產業端看，《2023中國品牌發展趨勢報告》顯示，2019年至2022年，以國潮為設計理念的產品種類擴充了231%，生產國潮產品的品牌數量增加了223%。從消費端看，數據表明，有高達78.5%的消費者更偏好於購買國產品牌。國潮何以為“潮”，內核是當人們的消費理念日趨成熟，國潮所呈現出的傳統的現代化改造與潮流的傳統化解讀，契合了人們追求情緒價值的生活方式。



從藝術、文化等審美層面來圈粉，以中國製造的硬核實力來占據市場。短短幾年間，國潮經歷了從標簽概念到產業落地的轉變，已在消費市場蔚然成風，贏得了主動權，並成為新的消費增長點。



乘著文化自信與消費升級的東風，國潮抓住機會，實現了產品從0到1的轉變。不過，走過幾年上升期，國潮想要拓寬市場，僅打“情懷”牌已經遠遠不夠了。2023年一些國貨品牌的生存問題已經凸顯，並不是所有站上風口的人都能起飛，火熱一把就迅速銷聲匿跡的匆匆過客不在少數。那麼，國潮如何“長紅”？



製造業高質量發展是國潮能夠繼續向上的機會。製造業高質量發展的重要抓手是創新驅動，而創新也是國潮能夠應運而生的關鍵所在。國潮的標簽不應是片面地堆砌文化符號，還要腳踏實地去做好產品，花時間精力堅守品質、注重創新、提升技術、沉澱品牌。在瞬息萬變的市場中秉持本土品牌的原創精神和精益求精的工匠精神，以優良的品質贏得消費者，在消費市場的巨大機遇之中不斷求實求新，才能增強國潮國貨的韌性，換來復購率。



國潮還需要經營流量，流量必然要聚焦“人”這個關鍵因素。國潮已經不分年齡、不分地區、不分收入受到全民的喜愛，不過Z世代依然是國潮消費的主力。年輕一代對推陳出新的新生事物有更高的接受度，聚攏人氣、提升關注度就要充分契合重點消費群體特徵，理解他們所擁有的平視世界的底氣和更加強烈的民族自豪感，並在科技力量的支持下，推出兼具設計與質量的國潮新品，進而使關注度帶動信息流、資金流、人才流、知識流等高端要素聚集落地。

