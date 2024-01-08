美債再創新高“威脅”美國經濟

中評社北京1月8日電／據國際在線報導，“你無法想象我們現在面臨的生活壓力，就像脖子上的繩索越勒越緊。”對於美國人卡爾·威萊特來說，2023年過得很不如意。受政府債務激增、物價高企等因素影響，像威萊特這樣的普通美國人承受著沉重的經濟負擔。



新年過後，美國財政部公布的數據又給了他們一擊：截至當地時間1月2日，美國聯邦政府公共債務總額首次突破34萬億美元。這距離美債突破33萬億美元只過了三個半月，比美國國會預算辦公室預測的時間提前了5年。



34萬億美元是個什麼概念？根據美國有關機構推算，它超過美國GDP的120%，意味著每個美國人至少背負10萬美元債務；假如每戶美國家庭每月貢獻1000美元，這筆巨債要還上22年。這給美國經濟和社會帶來的壓力可想而知。



如此巨大的債務是怎麼產生的？有關專家對《國際銳評》表示，為了填補赤字，美國政府長期通過發行國債來獲取資金。由於借貸成本極低，“美債雪球”越滾越大。新冠疫情暴發後，美國經濟陷入困境。為刺激經濟復甦，美國政府大量發債，使得債務增長速度快於預期。為抑制通脹，美聯儲又不斷加息，進一步增加了美國政府還債成本。加上政府支出增加、稅收減少，債務規模不可避免地擴大。



而這樣的“美債雪球”不會停止。分析人士預計，按照目前趨勢，美國政府每年將增加2萬億美元以上的債務。考慮到美國兩黨在財政問題上纏鬥激烈、政府沒有要解決負債的跡象，外界預計美債問題還會進一步惡化。



據美國國會研究局統計，二戰結束以來，為防止政府因資不抵債而關門，美國國會已調整債務上限上百次，而且常常拖到最後一刻才解決。最近的一次是去年6月，美國兩黨經過瘋狂拉據戰，在最後關頭達成共識，將債務上限暫停兩年，避免了美債違約。這樣的“膽小鬼遊戲”反復上演，不僅造成市場嚴重動蕩，也引發各界對美國政府還債能力的質疑。國際評級機構惠譽因此下調了美國主權信用評級。經濟學博士弗拉基米爾·瓦西裡耶夫表示，美國當局已將該國的金融政策帶入死胡同。

