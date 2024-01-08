A股情緒將迎來修復，市場回調提供布局良機

中評社北京1月8日電／據澎湃新聞報導，2024開年首周偏弱勢運行後，A股接下來將如何表現呢？



澎湃新聞搜集了10家券商的觀點，大部分券商認為，隨著穩預期信號不斷釋放，政策將持續加碼，場外配置型資金預計逐步入場。對後市表現不必過於悲觀，市場回調提供布局良機。



中信證券表示，隨著經濟數據和地緣擾動的落地，政策將持續加碼，場外配置型資金預計將逐步入場，市場將迎來重要拐點。



“整體來看，當前短期擾動不改長局，極端估值叠加積極因素的逐步積累，對後市表現不必過於悲觀。”中金公司指出。



中信建投證券進一步指出，目前寬基指數已充分反映當前市場各種悲觀預期，後市進一步大跌的風險有限，A股底部信號已經出現，市場回調提供布局良機。



配置方面，紅利資產繼續被多家機構看好。中金公司表示，未來3至6個月建議投資者關注景氣回升與紅利資產的攻守結合。



“中期看紅利策略仍有演繹空間，但需注意短期市場確立築底反彈後，風險偏好修復，高股息主題可能退潮。交易擁擠度及恐慌情緒指數，是未來一階段高股息行情需密切關注的指標。”中信建投證券稱。



中信證券：將迎拐點



開年首周資金的跨年效應顯著，機構調倉和加倉均抱團於紅利低波，市場交易生態和風格分化趨於極致。展望後市，1月中旬是關鍵時點，隨著經濟數據和地緣擾動的落地，政策將持續加碼，場外配置型資金預計將逐步入場，市場將迎來重要拐點。

