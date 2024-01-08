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加快數據要素賦能整體經濟
http://www.CRNTT.com   2024-01-08 14:27:59


　　中評社北京1月8日電／據第一財經報導，中國工業經濟學會會長江小涓在談及數據時認為，要以重點行業和應用場景為先導，加快數據要素賦能整體經濟。
　　（來源：第一財經）

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