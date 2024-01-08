【
大
中
小
】 【
打 印
】
加快數據要素賦能整體經濟
http://www.CRNTT.com
2024-01-08 14:27:59
中評社北京1月8日電／據第一財經報導，中國工業經濟學會會長江小涓在談及數據時認為，要以重點行業和應用場景為先導，加快數據要素賦能整體經濟。
（來源：第一財經）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
“數據要素×”鏈接12個行業和領域
(2024-01-07 13:50:09)
加快推動數據要素價值化進程
(2023-12-11 11:21:50)
促進數據要素流通 釋放數據要素價值
(2023-12-03 08:17:26)
築牢數字經濟發展“三大基石”
(2023-11-22 08:14:36)
以數字化賦能經濟高質量發展
(2023-11-19 09:33:49)
深挖長江經濟帶數智融合潛力
(2023-11-13 09:18:01)
新一代人工智能給國家治理帶來新機遇
(2023-11-06 08:16:11)
推動數據資產化提質增效
(2023-09-14 09:04:48)
貴州全面推進數據要素市場化配置改革
(2023-08-04 17:50:01)
做大做強數據要素型企業
(2023-06-11 11:30:36)