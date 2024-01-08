多位專家學者為冰雪經濟尋找下一步方向

（圖片來源：澎湃新聞） 中評社北京1月8日電／據澎湃新聞報導，2024年1月1日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區排隊，等待體驗超級冰滑梯。新華社圖



元旦假期3天，哈爾濱累計接待遊客304.79萬人次，狂攬旅遊收入59.14億元。哈爾濱市所在省份黑龍江，也在元旦期間累計接待遊客661.9萬人次，同比增長173.7%，高出全國增幅18.4個百分點。



1月7日出版的《黑龍江日報》在第四版刊發理論專版文章，邀請省內多位專家學者共議冰雪經濟發展。



其中，黑龍江省科技經濟顧問委員會旅遊組副組長、中國景區協會專家委員會景區投融資專家崔玉範撰文《乘勢而上打造冰雪經濟高地》，分析黑龍江省冰雪旅遊出圈的原因，主要有以下幾點：



一是疫情防控平穩轉段，大眾旅遊消費需求快速增長。



二是省委省政府關於促進冰雪旅遊發展的一系列政策措施符合實際，具有很強的指導性、實用性、可操作性以及有效性。



三是數十年龍江人不懈努力和積累，使“哈爾濱冰雪節”“中國北極”“中國雪鄉”“亞布力滑雪場”等眾多冰雪旅遊品牌深入人心，在國內外旅遊市場上享有很高的知名度和美譽度。



四是全省一盤棋，各文旅部門、市場主體、涉旅相關部門，尤其是廣大民眾積極參與，全社會上下一心，合力共建“主客共享”旅遊目的地。



五是黑龍江省旅遊市場營銷活動策劃和組織到位，冰雪旅遊產品（尤其是參與性活動）和服務供給符合當今旅遊者需求。



崔玉範認為，應該看到，黑龍江省位於祖國最東北，遠離主要旅遊客源地和經濟發達地區，旅遊交通成本和時間成本高；地域廣闊，優質旅遊資源和主要旅遊景區（景點）較為分散，相互之間距離較遠，線路長。有些優質的冰雪旅遊資源尚待進一步開發利用，有些旅遊產品需要提檔升級。我們衹有加倍努力，在產品開發、市場營銷策劃、運營管理等多方面不斷創新，進一步提升服務品質，才能

