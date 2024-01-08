【
大
中
小
】 【
打 印
】
A股延續探底走勢 下方支撐位在哪裡？
http://www.CRNTT.com
2024-01-08 14:27:10
中評社北京1月8日電／據第一財經報導，深圳分析師王章亮認為，開年指數連續下跌，弱勢盡顯，從邏輯上看，整體估值並不高，且指數的位置也已經處在低位區間，因此，基本面上並不支持持續下跌，支撐位先看前低2880附近。中銀證券投顧黃堅認為，目前市場氛圍達到了冰點，技術上均線空頭排列沒有改觀，衹有謹慎情緒得到緩解後才考慮底部是否到來。
（來源：第一財經）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
A股情緒將迎來修復，市場回調提供布局良機
(2024-01-08 14:10:43)
莫把算力租賃炒成一地雞毛
(2023-11-04 08:49:40)
全力優化A股市場生態
(2023-11-03 09:20:23)
上市公司要扛起穩市場責任
(2023-10-06 09:22:57)
多項制度優化支撐資本市場行穩致遠
(2023-09-01 09:02:35)
提高科技型企業重組的估值包容性
(2023-08-27 08:43:24)
提高A股交易活躍度正當其時
(2023-08-01 09:04:58)
推動改革舉措盡快落地 增強A股吸引力
(2023-07-26 11:59:23)
A股配置时间窗口正在形成
(2023-06-15 08:28:54)
新基金遇冷傳遞什麼信號
(2023-06-13 08:17:56)