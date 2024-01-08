A股延續探底走勢　下方支撐位在哪裡？

中評社北京1月8日電／據第一財經報導，深圳分析師王章亮認為，開年指數連續下跌，弱勢盡顯，從邏輯上看，整體估值並不高，且指數的位置也已經處在低位區間，因此，基本面上並不支持持續下跌，支撐位先看前低2880附近。中銀證券投顧黃堅認為，目前市場氛圍達到了冰點，技術上均線空頭排列沒有改觀，衹有謹慎情緒得到緩解後才考慮底部是否到來。

（來源：第一財經）