海內外閩商齊聚淮北助發展

中評社北京1月8日電／據人民日報海外版報導，日前，“百名閩商淮北行”活動在安徽省淮北市舉辦，活動旨在發揮海內外閩商資源優勢，帶動更多閩商到淮北走訪考察，尋找投資項目。



淮北因煤而建、緣煤而興。近年來，淮北將招商引資作為“第一生命線”，全力招商、全心為商、全面助商。



淮北市委書記覃衛國表示，當前，淮北搶抓長三角一體化、皖北振興、淮海經濟區、安徽省發展新能源汽車萬億級產業等重大機遇，推動重點產業集聚集群發展，與海內外閩商在眾多領域有廣闊合作空間。



“淮北擁有廣闊的發展前景、一流的營商環境、宜居的生活環境。”活動期間，淮北市福建商會會長、安徽正融科工實業集團董事長俞愛斌結合自己扎根淮北22年的經歷，與參加活動的海內外閩商分享創業心得，“眼下，淮北扎實推進招商引資、招才引智，各區縣、部門、商會形成全員出動合力。”



活動期間，3家閩商企業簽約在淮北投資螺杆樁、空壓機及智能照明等項目。淮北市福建商會發起成立世界閩商商協會聯盟，福建省中外企業家聯誼會發布《世界閩商商協會助推中國經濟高質量發展淮北行動宣言》（簡稱《宣言》），為推動全球福建商協會之間優勢互補、資源共享、共同發展，團結凝聚海內外閩商力量、助力淮北高質量發展搭建平台。



“《宣言》的內容說到大家心坎裡。”老撾福建商會會長陳熊官說，追求共同發展是閩商的特點。面對全球經濟的不確定性，世界閩商商協會聯盟成立恰逢其時。聯盟將帶領會員深化與各地閩商協作，互幫互助，共享發展機遇。



“淮北既是投資興業的熱土、資本匯聚的沃土，也是民營企業發展的福地。通過實地走訪，我深有感觸。”歐洲福建僑團聯合總會英國主席陳勇表示，下一步，他將介紹更多企業到淮北考察，在新能源、新材料、高端綠色食品等新興產業中尋找商機。

