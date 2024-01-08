教改團體發動車隊　抗議蔡政府108課綱

歷史教育新三自運動協會在台“教育部”前發起“揚聲響應修改 108課綱運動”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）由一群一線教育專家組成的的歷史教育新三自運動協會，特別選在1月8號的下午1點零8分於台“教育部”前發起了“揚聲響應修改 108課綱運動”，號召支持者開車或走路繞行台“教育部”，進行和平抗議，並召開記者會要求修改現行的《108課綱》。



支持者的車子和看板上，都掛著“禮義廉恥”或“無恥課綱”等標語，並大力鳴喇叭，吸引了許多媒體的關注。其中，最引人注目的是，因為批評《108課綱》而爆紅的北一女中老師區桂芝，也親自參與了這場運動。她的大學姐，國民黨“立委”游毓蘭，也前來聲援。此外，還有“藍天行動聯盟”主席武之璋和中山女高退休國文老師段心儀等人，也出席了在“教育部”門口的記者會，表達了他們對於教育改革的期待和堅持。



武之璋痛批教改過度迎合西方的價值觀，忽視了東方的文化傳統，導致了教育的混亂和低落。學生的基本素養和學科能力，都受到了嚴重的削弱。更嚴重的是，教改也影響了學生的“國家認同”和道德觀念，讓他們失去了對於是非善惡的判斷力和責任感。這樣的教育，不僅無法培養出有競爭力的人才，也無法維護台灣的社會和諧和民主自由。



段心儀指出，這場追求教育改革的公民運動，卻遭到了國際媒體的誤解和抹黑。英國的《經濟學人》雜誌，竟然將這場運動描繪成是中國大陸介入台灣選舉的案例，並將區桂芝老師與大陸的勢力連結，企圖製造輿論的壓力和影響。這種不實的報導，不僅對區桂芝老師和其他參與者造成了不公平的傷害，也對台灣的教育和民主造成了威脅和挑戰。



段心儀表示，她們對《經濟學人》的報導，表示強烈的譴責和抗議。她也呼籲，所有關心台灣教育的朋友們，不要被有心人的抹黑所迷惑，請加入我們的運動，讓我們一起為台灣教育的改革而努力。這是一場21世紀的公民運動，這是一場台灣教育的自救運動，這更是一場讓台灣青年有機會看得到未來，以及轉身迎向光明的運動。我們相信，只要我們團結一心，我們就能夠改變台灣教育的現狀，讓台灣的下一代，能夠享受到高品質和公平的教育，成為有智慧、有品格、有愛心的國民，為台灣的未來貢獻自己的力量。



歷史教育新三自運動協會的訴求共有六點分別是，恢復國文教育的經典比例，讓學生能夠接觸和欣賞中國文化的精華、恢復歷史教育的時序脈絡，讓學生能夠瞭解和思考歷史的因果和意義、增加數理化等必修課程的時數，讓學生能夠提升科學素養和邏輯思維、維持高中英語的字彙能力，讓學生能夠適應大學的原文教學和國際化的需求、取消學習歷程檔案的上傳規定，減少學生和家長的負擔和壓力和檢討語言教育政策，以學生的學習需求為本位，不要為政治服務。