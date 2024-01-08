綠前黨員林斯明告吳音寧家族貪污

林斯明8日現身彰化地檢署按鈴控告吳音寧、吳表哥前溪州鄉長黃盛祿、吳音寧母親莊芳華，涉嫌承包溪州鄉立幼兒園點心及營養午餐食材標案長達8年，違反《貪污治罪條例》。（照:正聲台中台臉書) 中評社彰化1月8日電/彰化縣前民進黨資深黨員林斯明8日現身彰化地檢署按鈴控告民進黨吳音寧、吳音寧表哥前溪州鄉長黃盛祿、吳音寧母親莊芳華，涉嫌承包溪州鄉立幼兒園點心及營養午餐食材標案長達8年，違反《貪污治罪條例》，痛批吳失去民心，只會抹黑。



林斯明過去就曾具名檢舉民進黨“立委”陳素月及前埔心鄉長張乘瑜違反黨紀，如今已經退出民進黨。



根據《中時新聞網》報導，林斯明今天在彰化地檢署前受訪，他指出前溪州鄉長黃盛祿擔任溪州鄉長時，禮聘吳音寧為公所機要祕書，當時協助推動“托兒所在地食材供應計劃”，莊芳華成立溪州尚水農產公司，承包鄉立幼兒園點心和午餐食材。



林斯明表示，“溪州尚水農產股份有限公司”2013年6月28日成立，由吳音寧的母親莊芳華擔任實際負責人，當時公所採有利標公開招標，讓成立僅33天的溪州尚水農產承包，這種內舉不避親，大搞公共標案，營私舞弊的行為，認為3人有共同犯意。



林斯明痛批，吳音寧得不到民心只會抹黑，說謝家與台糖掛勾買地，但當時的“立委”是民進黨洪宗熠，直言吳音寧拿出證據來，標案的事情過去被挖出黃盛祿還告鄉民，最終獲不起訴，呼籲吳不要無中生有，把自己當聖女還惡人先告狀，真的看不下去才會出面講這些。



對此吳音寧競總副總幹事黃盛祿表示，吳音寧並非他三等親內，認為林胡亂造謠，已經是信用破產之人，公所盡力讓小朋友吃在地最新鮮無毒的食材，沒想到被這樣抹黑，抹煞過去公所做的努力，當時四處拜託都沒公司團體投標，僅有溪州尚水公司願意投標和供應，所有程序公開透明，可受公評。



黃盛祿強調，溪州尚水農產股份有限公司並非吳音寧媽媽所籌組，過去他競選鄉長時就曾受相同的事件抹黑，如今在選舉期間又拿出來講，還替謝家緩頰，大家不覺得很奇怪，強調他們已經在去年12月24日就已遞狀反控林斯明涉嫌加重誹謗及意圖使人不當選。