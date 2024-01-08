侯辦控綠施壓電視台播出涉侵權打侯廣告

侯友宜競選辦公室召開“民進黨選舉奧步在路上？!”記者會，出席者左起發言人黃子哲、江怡臻、柳采葳。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北1月8日電／中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室今日召開記者會，痛批民進黨這幾天的奧步是侵權最佳拍檔影像，侯辦提出抗議與警告與提告後才略為修改，現在接到吹哨者爆料，民進黨高層竟然施壓電視台，讓原本不願播出民進黨廣告的電視台，最後被迫播出，政治黑手明目張膽伸入媒體去操控威脅，膽大妄為的程度，可能直逼朝鮮。



侯友宜競選辦公室今日召開“民進黨選舉奧步在路上？!”記者會，出席者包括發言人黃子哲、江怡臻、柳采葳。



根據侯友宜競選辦公室新聞稿，黃子哲說，民進黨近來用奧步打選戰已經到了喪心病狂，無所不用其極，甚至沒有人性的地步了，之前鋪天蓋地汙衊侯友宜及其家人的房屋、土地謀取暴利的事，事實上根本子虛烏有。賴清德也不斷對侯友宜抹紅，說侯友宜走親中路線，接受一中原則等，也完全是貼標籤又賣芒果干的套路，這是“老賴玩不出新把戲”。



發言人江怡臻指出，民進黨曾經提出選舉10大奧步，包括賄選、抹黑、黑道恐嚇、假訊息、行政不中立、網軍等項目，結果網友就說這是“民進黨的自我介紹”。最近民進黨針對五月天議題、廢死、板橋民進黨“立委”不雅影片與錄音都都說是“中共介選”，不論任何事情都說是“阿共的陰謀”。



“古有後宮涉政，今有網軍干政、側翼亂政”發言人柳采葳指出，民進黨SOP就是利用網軍釋放假訊息，名嘴接著上車用假資料、假圖卡放送沒有的事情，選舉可以攻防，但是民進黨不能沒有人性、不能沒有是非對錯，更不能拿民眾納稅人的錢，在選舉期間攻擊敵對政黨，民進黨是三流政府，下流、不入流、三教九流都在民進黨。



黃子哲也說，民進黨選舉奧步舉是為名，賴清德競選決策委員會召集人邱義仁過去選戰無所不用其極，為達目的不擇手段；賴清德競選總幹事潘孟安住能源公司的豪宅，最近來被爆料與“衛福部”喬事情，連推出的子弟兵參選“立委”都因弊案退選，賴清德讓這些人操盤選舉，會讓選戰骯髒無比。