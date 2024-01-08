新竹掃街　吳欣盈：感受民眾想要改變的渴望

吳欣盈接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈今日下午到新竹縣竹北市進行車隊掃街受訪指出，她感受到民眾的溫暖，還有民眾真正想改變的情緒，因為改變的氛圍是非常濃厚，她一路上遇到許多民眾在車隊經過時，等在路邊為她加油打氣，每一雙手和每一雙眼睛跟她的互動，都讓她感覺到民眾想要改變的渴望。



民眾黨新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷等多位黨公職人員都到場陪同吳欣盈，她活潑的表現感染了支持者，充滿歡樂氣氛。



吳欣盈舉例，她在掃完夜市準備要上車的時候，突然有一位路邊攤的攤販衝出來很激動的告訴她，台灣現在連路邊攤都缺工，想要聘請勞工都有問題。另外，也在路上遇到一個社工師跟她說，社工師的薪水實在太低了，所以她針對台灣的產業轉型非常在意，“數位轉型，永續台灣”，是她對台灣的期許。



吳欣盈強調，她已找到能為台灣賺錢的路徑藍圖，在未來十年至少可以幫台灣多找出新台幣三兆到五兆的開元金額，主權基金只是其中一環而已，還有碳稅、虛擬貨幣稅和碳廢氣排污稅等，未來不用再靠政府發三倍券或五倍券，每人每年從碳排放回饋金就可以拿到三千元。



吳欣盈認為，在AI和數位時代，台灣如果能搭上綠色金融、綠色淨零等全球氣候變遷導致產業轉型的順風車，台灣整個面貌可以脫胎換骨，且她也相信這些改變都是完全可行的。