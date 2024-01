遭經濟學人抹紅　區桂芝痛批不懂廉恥為何物

北一女老師區桂芝。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)因痛批108課綱是無恥課綱而爆紅的北一女老師區桂芝,8日下午在由歷史教育新三自運動協會於台“教育部”外舉行的針對108課綱抗議和聲援她遭到外媒抹紅的抗議活動上,痛批抹紅她的《經濟學人》太無恥,根本不懂廉恥為何物。



國際媒體“經濟學人”以一篇標題為“China is stoking a controversy in order to influence Taiwan selection”,公然將區桂芝描繪成中國大陸介選的案例。對此區桂芝表示,她對《經濟學人》的報導感到非常憤怒,認為該報導違反了新聞的中立客觀原則,毀壞了該媒體的聲譽,並且不懂得尊重台灣的文化和教育。她認為,《經濟學人》是出於政治動機,利用一群高中老師對文化教育的憂心,來大做政治文章,企圖將台灣變成西方國家反中的馬前卒。她質問《經濟學人》,這樣做會不會太無恥了,並且要求該媒體向她道歉,並且登出她所寫的聲明稿。



區桂芝表示,她今天的發言是為了孩子的未來,是為了國家民族未來的教育。她希望為孩子找到一條認識自己文化自己歷史的一條溫情的路徑,讓他們受到良好的教育,日後在人生的旅途上面不會失足或偏頗,即使曾經迷失,也會找到一條回歸文化鄉土的路。



區桂芝老師指出,台灣社會目前存在許多亂象,不管是校園暴力,還是社會暴力,這些都跟20多年來黑暗越來越黑暗的教改有關。她說,她從詩人余光中成立中華語文教育促進協會開始,就參與了文化教育的倡議,但是18年來,沒有獲得任何回饋。直到今年,因為民怨累積太深,她們的發聲才獲得了廣傳和迴響,這些都表示她們說出了民眾的心聲,說出了家長們希望的未來。



她承諾,在選後,如果108課綱不能修改,她的活動會繼續下去,也希望在場的媒體們繼續支持她們,為這個教育改革把它拉回正軌,做更進一步,更長遠的努力。