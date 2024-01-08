遭經濟學人抹紅　區桂芝痛批不懂廉恥為何物

北一女老師區桂芝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）因痛批108課綱是無恥課綱而爆紅的北一女老師區桂芝，8日下午在由歷史教育新三自運動協會於台“教育部”外舉行的針對108課綱抗議和聲援她遭到外媒抹紅的抗議活動上，痛批抹紅她的《經濟學人》太無恥，根本不懂廉恥為何物。



國際媒體“經濟學人”以一篇標題為“China is stoking a controversy in order to influence Taiwan selection”，公然將區桂芝描繪成中國大陸介選的案例。對此區桂芝表示，她對《經濟學人》的報導感到非常憤怒，認為該報導違反了新聞的中立客觀原則，毀壞了該媒體的聲譽，並且不懂得尊重台灣的文化和教育。她認為，《經濟學人》是出於政治動機，利用一群高中老師對文化教育的憂心，來大做政治文章，企圖將台灣變成西方國家反中的馬前卒。她質問《經濟學人》，這樣做會不會太無恥了，並且要求該媒體向她道歉，並且登出她所寫的聲明稿。



區桂芝表示，她今天的發言是為了孩子的未來，是為了國家民族未來的教育。她希望為孩子找到一條認識自己文化自己歷史的一條溫情的路徑，讓他們受到良好的教育，日後在人生的旅途上面不會失足或偏頗，即使曾經迷失，也會找到一條回歸文化鄉土的路。



區桂芝老師指出，台灣社會目前存在許多亂象，不管是校園暴力，還是社會暴力，這些都跟20多年來黑暗越來越黑暗的教改有關。她說，她從詩人余光中成立中華語文教育促進協會開始，就參與了文化教育的倡議，但是18年來，沒有獲得任何回饋。直到今年，因為民怨累積太深，她們的發聲才獲得了廣傳和迴響，這些都表示她們說出了民眾的心聲，說出了家長們希望的未來。



她承諾，在選後，如果108課綱不能修改，她的活動會繼續下去，也希望在場的媒體們繼續支持她們，為這個教育改革把它拉回正軌，做更進一步，更長遠的努力。