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申振東接受紀律審查和監察調查
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2024-01-08 15:14:45
中評社北京1月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，據貴州省紀委監委消息：原貴州省機場集團有限公司董事長申振東涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。
（來源：中央紀委國家監委網）
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