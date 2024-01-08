韓國瑜籲柯粉投侯　鄧家基：韓有壓力才棄保

鄧家基接受聯訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜號召韓粉歸隊集中支持國民黨侯友宜、趙少康，更喊出台灣民眾黨柯文哲是空氣槍、不會贏，要柯粉也投侯康配。柯文哲競選總部主委鄧家基8日表示，韓國瑜是壓力使然，才說出這些話，想操作棄保，但氣勢高的人才能爭取到中間選民。



鄧家基今日下午在台北市福華飯店與國民黨“立委”候選人鍾小平、徐巧芯同台，表達輔選之意，並接受聯訪。



記者問，韓國瑜喊出柯文哲不會贏，要柯粉票投侯友宜？鄧家基表示，藍白“總統”選舉各自努力，韓國瑜說柯文哲是空氣槍這些話，可能是壓力使然，大家都想操作棄保，但氣勢高的人才能爭取到中間選民。柯文哲會對此盡最大努力，12日晚上柯文哲在凱道的選前之夜，就是決勝關鍵。



鄧家基還說，他有民進黨的朋友，長期支持民進黨，但這幾天表達很失望，因民眾對於“知”的權利被民進黨給控制住，現在選情也都充斥假訊息，各黨都在造勢，就看這幾天能否帶動風潮，鹿死誰手還不知，他前幾天都還聽說，連陳水扁都說不知誰會當選。



徐巧芯則說，希望藍白、在野力量能整合，集中再集中，“總統”選戰就各自去拚、各自去努力，國民黨不會用棄保這詞，相信選民的智慧，都希望看到政黨輪替。



鍾小平笑說，鄧家基有示警他別講“棄保”，那棄保不好聽，就講集中選票吧。