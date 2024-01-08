韓軍官宣韓朝間不再存在緩衝區

中評社香港1月8日電／朝軍連續三天在西部海域實施炮擊，韓軍就此官宣韓朝之間不再存在陸海緩衝區。



韓聯社消息，韓國聯合參謀本部（聯參）公報室室長李誠俊8日在記者會上表示，朝鮮共違反《九一九韓朝軍事協議》3600多次，並在西部海域連續三天實施炮擊。由此，敵對行為禁區將不再存在。



聯參在記者會結束後發佈說明資料稱，朝鮮宣佈解除《軍事協議》後最近三天在西部海域敵對行為禁區（緩衝區）實施炮擊，用行動來證明敵對行為禁區不再存在的事實。由此，韓軍將正常實施在海上和陸地敵對行為禁區的射擊和訓練等活動。



根據韓朝2018年簽署的《軍事協議》，韓朝在西部和東部海域北方界線（NLL）一帶劃設海上緩衝區，禁止實施炮擊和機動訓練。與此同時，以軍事分界線為準，韓朝將各5公里寬的地區劃設緩衝區，禁止炮擊和團級以上部隊的野外機動訓練。但朝軍于本月5日至7日朝向西部海域NLL附近的緩衝區發射炮彈，韓軍決定重啟陸海緩衝區的例行軍演。



就“韓軍是否將在海上緩衝區定期實施射擊訓練”的提問，李誠俊回答說，韓軍不會對敵方在西北島嶼附近地區採取的軍事行為一一做出應對，而將根據原有計劃實施射擊訓練。



另外，就朝鮮勞動黨中央委副部長金與正主張“朝軍6日在西部海域未進行炮擊而引爆炸藥”一事，李誠俊駁斥有關說法純屬自欺欺人。他強調，韓軍充分能分辨出開炮和炮擊的區別，並基於日前探測到開炮和炮擊的情況，公佈炮擊次數和地點。他還分析指出，金與正的表態旨在團結內部力量，並通過心理戰挑唆韓方內部矛盾。