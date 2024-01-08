吳欣盈全台車掃　靠喝枇杷膏、紅牛撐過來

民眾貼心送上川貝枇杷膏，希望吳欣盈可以喝了再上。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲與副手吳欣盈分進合擊展開全台車隊掃街已邁入第七天，吳欣盈今日下午到新竹車掃時表示，她的水壺裡都會特別加上川貝枇杷膏跟紅牛能量飲料，讓她一路上可以邊提神、邊潤喉，有熱情民眾也當場送上川貝枇杷膏，讓吳可以繼續放心車掃。



柯文哲與吳欣盈從2日開始展開全台大車掃，柯從北到南，吳則從南到北，兩人分進合擊車掃至今已邁入第七天。吳欣盈今日下午到新竹車輛掃街，包括民眾黨新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷等多位民眾黨工職人員都到場陪同，也吸引數十位民眾排隊搶著跟吳欣盈合影，有熱情民眾送上青蔥祝福“柯盈配”當選，還有民眾貼心送上川貝枇杷膏，希望吳欣盈可以喝了再上。



吳欣盈接受媒體聯訪時笑說，一路上車掃下來，她除了戴帽子、擦防曬乳、多睡、多喝水以外，水壺裡都會特別加上川貝枇杷膏跟紅牛能量飲料，讓她一路上可以邊提神、邊潤喉。對於外國媒體喜歡稱呼她為“公主”也毫不在意，吳欣盈強調自己可以隨時脫下高跟鞋融入社會。



媒體詢問，針對“立法院”9日將召開臨時會釐清高端疫苗合約相關爭議的看法？



吳欣盈強調，民眾黨的態度是要公開就全部公開，否則若只是公開部分合約內容的話，就在打選戰策略而已，政府對民眾應該要誠實、誠信，而高端疫苗合約問題確實是民眾對政府產的一個信賴危機。

