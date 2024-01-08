民眾黨鄧家基輔選鍾小平徐巧芯　拚選後合作

柯文哲競總主委鄧家基與國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯、鍾小平同台。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，台灣民眾黨候選人柯文哲“全台競選總部”主任委員鄧家基8日與中國國民黨“立委”候選人鍾小平、徐巧芯同台。鄧家基直言，站在民眾黨、柯文哲的立場，就是非常樂意並全力支持鍾小平、徐巧芯，力拚“立法院”三黨不過半，強化監督制衡的力量。



鍾小平是國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）“立委”候選人，對上民眾黨禮讓的無黨籍于美人、民進黨吳沛憶。徐巧芯是國民黨台北市第七選區（信義、南松山）“立委”候選人，對上民進黨許淑華，民眾黨則未派人。鄧家基今日下午在台北市福華飯店與鍾小平、徐巧芯同台，表達輔選之意，並接受聯訪。



鄧家基說，大家很關心藍白之間的競合，藍白“總統”大選是各自拚戰，憑各自的實力，“立委”方面則拚三黨不過半，強化監督制衡的力量，他來給予鍾小平、徐巧芯支持，也是傳達民眾黨、柯文哲的立場，非常樂意全力挺鍾、徐，鍾、徐都會是“國會”的新力量，為社會、民意的監督奉獻心力。



媒體問，柯文哲先前幫于美人站台過，如今挺鍾小平？鍾小平說，鄧家基講很清楚，“總統”大選是兄弟登山、各自努力，但“立委”方面，台北市中華區、松信區都沒提人，雖說于美人之前有幫黃珊珊、柯文哲站台，但不代表柯支持于，因于在“總統”大選不是支持柯，是支持別人（諷于美人曾與民進黨賴清德同台）。



鍾小平說，他跟徐巧芯在公共政策上，對前台北市長柯文哲是很友善，柯唯一的代表作叫公宅，那時督軍的就是時任台北市副市長的鄧家基，鄧每天都黏著他，他是那時委員會的第一召集人，國民黨團全反對，就他認為要給年輕人機會，所以獨排眾議、支持年輕人公宅，國民黨不能自絕於年輕人，所以柯也很感謝我，就不用分藍白，這是柯欠他的小人情。



媒體問，鍾小平被吳沛憶批是變色龍，曾進進出出國民黨，鍾小平說，他怎會是變色龍？他是“豆豆龍”，他一路走來都反對民進黨，保護“中華民國”始終如一，20幾年前是新黨議員時，那時李登輝竟說釣魚台是日本的，他就綁著青天白日滿地紅旗子在李登輝家後面，冒著可能被維安槍林彈雨打死的生命風險抗議，他是籃球“國手”，不怕被射死。

