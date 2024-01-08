羅致政錄音門又介選？徐巧芯：沒招不靈啦

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”羅致政繼遭爆疑似私密的畫面外流後，又發生疑似羅與蔡英文談及改運、“外交”人事的錄音檔疑雲，羅皆痛批是對岸介入選舉，是深偽技術。中國國民黨“立委”候選人徐巧芯8日笑說，什麼都可說是大陸介選，民進黨除了“抗中保台”還有什麼招？不靈驗了啦，“調查局”應盡速公布到底是不是深偽。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲“全台競選總部”主委鄧家基今日下午在台北市福華飯店與國民黨“立委”候選人鍾小平、徐巧芯同台，表達輔選之意，並接受聯訪。



媒體問，如何看羅致政錄音門事件？徐巧芯說，民進黨真的什麼都可說是大陸介選，賴清德老家違建“賴皮寮”也是，疑似羅致政的情色自錄片也是，民進黨除了“抗中保台”還會什麼？“抗中保台”牌已不靈驗。



徐巧芯說，政府說會很快會公布羅致政的影片是否為Deepfake（深偽），那為何還遲遲不公布？羅致政是“立法院外交及國防委員會”的“立委”，那更該公布真相，否則怎知羅致政對“國安”機密有無外洩？錄音檔怎會外流？錄音檔內還跟蔡英文說什麼法師作法、批評民進黨內“外交部”人事等，除了說是大陸介選，還有什麼招？“調查局”應盡速把所有資訊，都公開透明周知，到底影片及音檔是否是Deepfake？



媒體問，民進黨2024候選人賴清德主張公開高端疫苗的合約，但遲遲未公布，“立法院”野協商加開臨時會，要“行政院長”陳建仁報告。徐巧芯說，她認為不只是高端要公布，包含BNT疫苗採購的合約，有一部分沒買成功，這也必須要公布，既然賴已說要公布高端，整個政府都是民進黨執政，就盡速公布。



記者問，前台灣大學校長管中閔7日為國民黨侯友宜、趙少康站台，痛批民進黨違反學術自由。徐巧芯說，選舉最後關頭，一定要把所有力量集中起來，有任何對民進黨執政8年不滿的人，都希望能站出來，包括管中閔過去遭受民進黨不公不義的對待，當時“卡管案”的“行政院長”就是賴清德。另外還有疫苗、雞蛋、快篩、學倫抄襲等，大家都要出來表達不滿，支持在野力量、政黨輪替。



最後，鄧家基、鍾小平、徐巧芯齊喊口號，喊鍾小平、徐巧芯當選。