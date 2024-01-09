鍾小平：藍的年輕票少輸點 用力棄保有機會

國民黨“立委”候選人鍾小平接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜呼喚台灣民眾黨候選人柯文哲的粉絲投給國民黨侯友宜，國民黨副手趙少康也頻頻搶攻年輕票。國民黨“立委”候選人鍾小平接受中評社訪問表示，選舉最後階段，喊棄保是很正常的，當然棄保不容易，國民黨年輕票過去輸太多，輸少一點、用力棄保是有機會的。



鍾小平，出生於台北市，籍貫浙江，台灣大學政治研究所碩士（在職專班），任5屆台北市第五選區（中正、萬華）議員，曾任台北縣議員、台北市立福安國中教師。現任國民黨台北市五選區（萬華、北中正）“立委”候選人、流浪動物之家基金會董事長。



鍾小平表示，他認為柯文哲的年輕支持者還是很鐵板，要棄保並不太容易，趙少康頻頻爭取年輕選票，若想要成功棄保，那必須要繼續更用力拚。



鍾小平說，趙少康最近上了脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》等，就是為了要爭取年輕票，因國民黨過去年輕票輸太多，若能輸少一點，是有機會的，加上侯康配也提出首購房屋免頭期貸款利息等政見，若年輕票能再往上成長，那與民進黨賴清德、蕭美琴的選情差距，就會大不相同。

