投書經濟學人　柯：為何台灣須開創第三條路

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電／2024大選倒數5天，台灣民眾黨2024候選人柯文哲以“為何台灣必須開創第三條路”（A Presidential Candidate on Why Taiwan Needs a Third Way）為題投書《經濟學人》並於7日刊出，柯在文中表示，為了超越根深蒂固的意識形態對立，台灣需要更加務實、科學和理性的策略，這種方法預示著台灣的“第三條道路”，對他來說，台灣就像一位在加護病房的病人。為了應對當前的挑戰、恢復信心並持續增強自身，台灣迫切需要3張國政處方箋，包括務實的經濟發展、科學的“國防”準備，以及更理性的兩岸交流。



柯文哲投書全文如下：



2014年，結束了我30年作為急診外科醫生的職業生涯後，我成為首位以無黨籍當選的“直轄市”（台北市）市長。2018年，我面對台灣兩大政黨—民進黨和國民黨的夾殺仍再度當選。這兩大黨過去24年間輪流執政，且都有“國會”過半同時掌握行政和立法權的經驗，結果我能夠在那次選舉中再度勝選，象徵著台灣民眾普遍對長期主導政治格局的兩黨制缺乏信心。



為倡導改變台灣的政治精神，我於2019年成立了台灣民眾黨（TPP），並競逐2024年1月13日“中華民國總統”選舉。台灣民眾黨的成立基於對台灣兩黨制的深刻認識，目前90%的台灣人傾向維持現狀，但兩大黨不僅在統一或獨立議題上操弄意識形態，其背後又隱藏著腐敗問題。因此，我們希望在制定政策時，應符合國內外的實情變化，從而改善該制度造成的低效率問題。



為了超越根深蒂固的意識形態對立，台灣需要更加務實、科學和理性的策略。這種方法預示著台灣的“第三條道路”—一條超越傳統黨派政治，走向以敏銳的、基於證據的政策制定為特徵的未來。對我來說，台灣就像一位在加護病房的病人。為了應對當前的挑戰、恢復信心並持續增強自身，台灣迫切需要三張“國政”處方箋：



第一張“國政”處方箋為務實的經濟發展。政府必須努力解決台灣產業的短缺問題，包含水、電、土地、勞力與人才，面對最急迫的能源供應議題，我會利用核能作為過渡，走向符合未來趨勢的可再生能源。政府應培養創新和創業文化，引導中小企業完成現代化轉型。例如，提供AI培訓課程，這是一項意在提高這些企業競爭力的戰略措施，為台灣創造更多的“隱形冠軍”，並與全球知名公司組成共生共榮的產業鏈。