投書經濟學人　柯：為何台灣須開創第三條路

民眾黨2024候選人柯文哲。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月8日電/2024大選倒數5天,台灣民眾黨2024候選人柯文哲以“為何台灣必須開創第三條路”(A Presidential Candidate on Why Taiwan Needs a Third Way)為題投書《經濟學人》並於7日刊出,柯在文中表示,為了超越根深蒂固的意識形態對立,台灣需要更加務實、科學和理性的策略,這種方法預示著台灣的“第三條道路”,對他來說,台灣就像一位在加護病房的病人。為了應對當前的挑戰、恢復信心並持續增強自身,台灣迫切需要3張國政處方箋,包括務實的經濟發展、科學的“國防”準備,以及更理性的兩岸交流。



柯文哲投書全文如下:



2014年,結束了我30年作為急診外科醫生的職業生涯後,我成為首位以無黨籍當選的“直轄市”(台北市)市長。2018年,我面對台灣兩大政黨—民進黨和國民黨的夾殺仍再度當選。這兩大黨過去24年間輪流執政,且都有“國會”過半同時掌握行政和立法權的經驗,結果我能夠在那次選舉中再度勝選,象徵著台灣民眾普遍對長期主導政治格局的兩黨制缺乏信心。



為倡導改變台灣的政治精神,我於2019年成立了台灣民眾黨(TPP),並競逐2024年1月13日“中華民國總統”選舉。台灣民眾黨的成立基於對台灣兩黨制的深刻認識,目前90%的台灣人傾向維持現狀,但兩大黨不僅在統一或獨立議題上操弄意識形態,其背後又隱藏著腐敗問題。因此,我們希望在制定政策時,應符合國內外的實情變化,從而改善該制度造成的低效率問題。



為了超越根深蒂固的意識形態對立,台灣需要更加務實、科學和理性的策略。這種方法預示著台灣的“第三條道路”—一條超越傳統黨派政治,走向以敏銳的、基於證據的政策制定為特徵的未來。對我來說,台灣就像一位在加護病房的病人。為了應對當前的挑戰、恢復信心並持續增強自身,台灣迫切需要三張“國政”處方箋:



第一張“國政”處方箋為務實的經濟發展。政府必須努力解決台灣產業的短缺問題,包含水、電、土地、勞力與人才,面對最急迫的能源供應議題,我會利用核能作為過渡,走向符合未來趨勢的可再生能源。政府應培養創新和創業文化,引導中小企業完成現代化轉型。例如,提供AI培訓課程,這是一項意在提高這些企業競爭力的戰略措施,為台灣創造更多的“隱形冠軍”,並與全球知名公司組成共生共榮的產業鏈。