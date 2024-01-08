羅致政不雅片鑑定出爐　她析檢不說就是答案

針對綠委羅致政不雅片鑑定出爐，國民黨台北市選將游淑慧在臉書提出看法。(照:游淑慧臉書) 中評社台北1月8日電／民進黨“立委”羅致政外流的不雅影片調查結果已經出爐，認定相關影片非深偽造假，新北地檢署則因需要被害人同意才能公布，國民黨台北市士林、大同“立委”候選人游淑慧表示，“喔～～GG了！”。她認為，無法說明就是答案了，否則新北檢一定會盡快還當事人清白。



游淑慧今天在臉書發文表示，新北市調查處已掌握羅致政不雅影片鑑定結果，認定相關影片非深偽造假，新北地檢署稍早也證實已收到“調查局”鑑定結果，但由於影像涉及性，需被害人同意才能公布鑑定結果。



游淑慧說，羅致政深偽影片鑑定結果出爐，新北檢無法說明，其實這就是答案，因為如果是偽造，否則新北檢一定會盡快還羅致政清白，但目前沒辦法還羅清白，答案不言可喻，不過有一種答案叫做默認，現在還有新花招，什麼骯髒難看的事被發現就說介選、深偽。



此外，昨天羅致政再爆疑似他與蔡英文談話的41分鐘錄音檔，游淑慧提到，史上最大“國安”破口恐怕就是執政黨“國防”外交“立委”結交陸籍女友、執政黨“國防”外交“立委”偷錄蔡英文對談，假設是偷錄，請問錄音的目的？本來要交給誰？原來自己人才是破口。