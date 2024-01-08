富權：民進黨醫護界“鐵票”會否鬆動？

中評社香港1月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：民進黨醫護界“鐵票”會否鬆動？以下為文章內容。



現在距離“二零二四”大選投票日五天，各組及各政黨的參選人都卯足了勁，在南北各地舉辦大型造勢晚會，在鞏固基本盤的同時，爭取吸引到更多的游離票的支持，因而都在施展“展己之長”、“擊人之短”及“解人之打”等選戰策略。而趙少康前日開出的“選舉支票”：一、醫院“急性病床”和“特殊病床”的護理師，每月增加津貼一萬元；二、重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以一點一元為目標；三、研議三班護病比入法，就竟然是將這三大選戰策略都歸於囊中，是在這次“二零二四”大選中，難得的理性不煽情，既給廣大醫護人員“送暖”卻又精準擊中對方“要害”的妙招。將本來已經對民進黨尤其是黨主席賴清德高度不滿的抵觸情緒，“及時”地煽動起來，可能會迅速蔓延發酵，促使作為民進黨“鐵票部隊”的醫護界有部分人“含淚不投票”，直接影響賴清德和民進黨“不分區立委”政黨票的選情。



實際上，過去長期以來，就有台灣地區的“三師”——醫師、律師和會計師（另一說是設計師）是民進黨“鐵票部隊”之說。其原因，是在國民黨對台灣地區實行威權統治之時，台灣地區高等學府的政治系、公共行政系等，及陸海空官校，只是對“外省人”子女開放，以培養文職和軍職的接班人，而且也是對“本省人”不太放心。而“本省人”的學業優異的子女，只好投考各高等院校的法律系、醫學系及會計、設計等也是屬於專業的學科。在畢業後，紛紛考取了律師牌、醫師牌及會計師牌等專業執照，並從事其學有所成的專業業務。基於對國民黨政權“歧視”政策的不滿，及其父母本身就是民進黨的堅定支持者，因而這“三師”基本上都是民進黨的“鐵票部隊”，甚至有許多執業者挺身出來參選，成為民進黨的“政治明星”，如醫護界的賴清德、柯建銘、蔡其昌等，及律師界的陳水扁、蘇貞昌、謝長廷等。而且，這“三師”的行業性公會，不論是全台性的，還是地方型的，都是“綠到出汁”，有如國民黨的各級“黃復興黨部”。



正因為如此，民進黨成立後，在各項公職選舉時，都極為重視提名“三師”中的精英人士，即使是在安排“不分區立委”提名名單時，也在“安全位置”估量衹有十三席左右，形成“僧多粥少”的緊張局面，也要安排一到三名醫護界的代表人物在“安全位置”名單內。一方面是要“固盤鐵票”及吸引年輕一輩的“天然獨”的“首投票”，另一方面也是安撫曾經為民進黨打下“江山”立下戰功的醫護界人員。蔡英文在其官邸中與各派系代表進行五個小時馬拉松式協調後，協商確定三十四名“不分區立委”提名名單，並交由民進黨中執會通過。其中在預估的十二名“安全位置”中（實績是獲分配十三名“不分區立委”議席”），位列第五名的“立委”邱泰源，第八名的柯建銘，就是醫界代表。這樣，台灣地區的醫護人員，才有興趣將手中的“總統票”投給蔡英文，政黨票投給民進黨。

