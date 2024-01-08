中評社╱題：第十四屆華人學者台灣問題研討會紀要 作者：本刊綜述



【摘要】與會學者認為：台灣地區兩項選舉使兩岸關係面臨進一步考驗，美國加緊打“台灣牌”造成台海局勢更趨嚴峻，“台獨”是兩岸關係的最大現實威脅，要堅持“九二共識”，深挖其內涵和功能，凸顯其與台海和平、兩岸關係穩定的高度關聯。



8月14日，海峽兩岸關係研究中心與“全球華人學者論壇”在北京聯合舉辦第十四屆華人學者台灣問題研討會。來自美國、日本、俄羅斯、新加坡及海峽兩岸十餘位學者與會，圍繞“台海要‘和’還是要‘戰’——對‘台獨’的態度”主題交流研討。主要觀點如下：



一、台灣地區兩項選舉使兩岸關係面臨進一步考驗



台灣島內民意多數希望政黨輪替。超過50%的台灣民眾不希望民進黨繼續執政，認為民進黨專制、貪腐、詐騙施政乏善可陳。賴清德的民意支持度徘徊在35%—40%，靠綠營基本盤支撐，難再拉抬，卻足以在當前選戰格局下占優。賴即使依靠綠營選民的支持勝選，也將成為台灣地區領導人選舉以來民意支援度最低的。



“和”與“戰”是2024年台灣選戰焦點議題。“和”與“戰”問題關乎兩岸關係發展前景，關乎台灣前途與島內民眾切身利益，已經成為島內各主要政黨、政治人物的“必答題”，也是台灣民眾需要面對的一個政治現實。



美國在島內選舉中既要防止“疑美論”發酵，又要阻止“台獨”失控。美方雖表示不介入台灣選舉，卻密切關注和掌控各參選人選戰動向。美對賴清德“台獨”立場的頑固性有所憂慮，其製造“疑賴（清德）論”風聲、推動蕭美琴與賴清德搭檔、以一般規格接待賴清德在美“過境”，都是在給賴清德下馬威。



二、美國加緊打“台灣牌”造成台海局勢更趨嚴峻



美國操弄台灣問題“國際化”愈演愈烈。美對台政策始終未變之主題是持久阻撓中國的最終統一，並盡可能地使台灣與大陸疏離。美不會放棄以武力或政治手段干預中國內政的做法，更不會放棄在國際上打“台灣牌”來妖魔化、邊緣化中國的既有政策，同樣也不會放棄以台海議題製造亞太區域危機，以陣營對抗和冷戰思維塑造掌控亞太安全秩序的圖謀。追求絕對霸權始終是不斷變化的戰略環境下美國調整其對華對台政策的根本目標。美對台政策完全背離了二戰期間付出巨大犧牲才確立起來的國際法準則，美以台灣為棋子製造中美競爭對抗，正將享有數十年穩定繁榮的亞太推向分裂與對抗的深淵，珍惜和平的亞太地區應對此保持警覺。當前美國實力“相對衰弱”，靠一己之力阻止中國解決台灣問題力不從心。因此，拜登政府企圖用“群毆”方式將中國長期困在第一島鏈內，進而限制中國實現民族復興和國家統一。為此，美與幾乎所有盟友在雙多邊聯合聲明中都會提到台灣。英、日、澳、韓、德、法、意及一些中東歐小國等也在用“台灣牌”與中國討價還價。拜登政府還在強化一系列軍事同盟介入準備，把諸多盟伴綁在其戰車上。包括強化美日韓軍事同盟，強化包括印度在內的“四國機制”（QUAD），建立美英澳“三邊安全夥伴關係”（AUKUS），拉北約“東進亞太”。這些前所未有的外交安全動作，旨在“台海有事”時就啟動“群狼戰術”，延緩阻滯中國實現統一。但美軍事介入台海並非無所顧忌，也在力避中美直接衝突。利用民進黨和地區盟伴與中國打“代理人戰爭”，才是美國的如意算盤。



烏克蘭危機提升了台灣在西方輿論中的關注度，涉台國際輿論鬥爭形勢愈加複雜。美鼓吹“今日烏克蘭、明日台灣”，強調台灣“民主”價值，妄圖將“分裂與反分裂”偷換成“民主對抗威權”，藉此重新定義台灣問題的性質。妄稱“台灣問題不是中國內政”，強調台灣海峽在全球經貿中的地位及台在全球供應鏈價值鏈中的重要性，藉此淡化台灣屬於中國的事實、台灣問題是中國內政的本質，為其大規模干預台灣問題提供“正當性”。這不僅為中國與西方國家關係添加了新麻煩，也易誤導國際輿論，加大中國在相關議題上爭取國際理解支持的難度。民進黨、賴清德也利用西方的話語支持，把“台獨”主張用西方流行話語包裝推廣，鼓吹以所謂“國際民主夥伴關係”尋求島外同情支持，拓展“國際空間”。



烏克蘭危機對中美戰略博弈及台海局勢影響深遠。美已將烏克蘭危機渲染為“民主與專制決戰”，藉機加速北約擴張、擠壓俄戰略空間、控制歐洲政經命脈，並試圖將火引至亞太、燒到中國身上。西方一些政客狂言，烏克蘭危機是台海戰爭的“預演”。台海一旦爆發衝突，美可製造“亞洲版烏克蘭危機”，對中國予以更強烈遏制、打壓。美國內極右翼勢力妄圖用“拖刀計”誘中國重蹈俄覆轍，把中國拖入台海戰爭。



三、“台獨”是兩岸關係的最大現實威脅



民進黨當局在美國打“台灣牌”的刺激鼓勵下，謀“獨”氣焰上升。公開鼓吹各種“台獨”分裂言論，在政治、經濟、文化、涉外事務等各個領域，以多種手段推行“台獨”分裂路線，挑戰一個中國紅線，升高兩岸對抗，成為破壞兩岸關係、危害台海和平的重大因素。“台獨”是兩岸關係的最大現實威脅。



大陸堅持一貫的對台方針政策，有力震懾“台獨”。面對島內“台獨”勢力的挑釁，大陸審時度勢，在加快惠台利民政策措施落地的同時，連續在軍事、外交領域重拳出擊，對民進黨當局及島內外“台獨”和“挺台”勢力形成巨大震懾，有效遏阻了“台獨”勢力的逆勢蔓延，有力維護了一個中國原則和國家領土主權完整，維持了台海局勢總體可控，確保了國家發展大局。



“台獨”不是島內主流民意，“法理台獨”沒有實現的可能。根據近一年來的島內民調，多數民眾希望台海和平、兩岸交流，台灣青年人不願意打仗，台軍不願意當炮灰。“急獨”在島內占比僅5%，75%的民意仍主張維持現狀、希望兩岸關係和平穩定、兩岸交流往來恢復正常。反對和制止台灣問題“烏克蘭化”包含在這種主流民意裡。李登輝、陳水扁、蔡英文做不到“法理台獨”，賴清德雖號稱“台獨金孫”，“台獨”立場頑固，但同樣也做不到。民進黨若繼續在島內執政，將續推“漸進式台獨”，在政治上鼓吹“兩岸是互不隸屬的兩個國家”，在教育文化領域“去中國化”，在社會領域渲染兩岸制度和生活方式對立，在軍事上強化“以武拒統”，繼續綁架台灣民眾。這些都會在島內年輕世代中產生負面作用，影響其國家、民族和文化認同。



四、要堅持“九二共識”



深挖“九二共識”的內涵和功能，凸顯其與台海和平、兩岸關係穩定的高度關聯。堅持以一個中國原則和“九二共識”處理台灣問題，保持對“台獨”分裂的高壓震懾態勢，不給“台獨”勢力任何可乘之機。要做好危機預防和管控，藉助各種力量和渠道，遏制賴清德走“急獨”路線。



五、要堅持“兩岸一家親”理念，大力推進兩岸交流合作，堅持不懈做好爭取台灣民心工作



擴大支持和平統一、反對“台獨”的輿論聲浪。要多在“和平統一”敘事上下功夫，強調兩岸融合是在強化和平、民進黨當局頑固“謀獨”及域外勢力介入台海是在削弱和平。要不斷強化兩岸交流融合的大勢。



六、要堅決反對以美國為首的外部勢力干涉台灣問題，既敢於鬥爭又勇於鬥爭，最大限度地爭取國際社會的理解和支持，維護好兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益



（全文刊載於《中國評論》月刊2023年10月號，總第310期）