侯友宜台南車掃熱鬧滾滾　喊鄉親站出來翻轉

國民黨2024候選人侯友宜、黨主席朱立倫、“立委”候選人姚正玉8日在台南市區掃街拜票，民眾送上菜頭象徵好彩頭。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社台南1月8日電／中國國民黨2024候選人侯友宜8日行程到台南，上午在國民黨主席朱立倫、“立委”候選人姚正玉的陪同下，前往中樓勝安宮參拜，隨後於台南市區車隊掃街拜票。侯友宜表示，“南部人沒有欠民進黨！”，懇請台南的鄉親在這一次的選舉，把所有的氣都拚出來，把台南翻轉過來！



侯友宜表示，過去南部人用選票支持民進黨，一挺30年。但賴清德在台南市長任內發生了學甲爐渣、光電等許多弊案，錢被他們賺走了，然而台南的魚塭、農田都沒了，換來的衹有因光電板而熱滾滾、沒辦法住人的環境。



“南部人沒有欠民進黨”！侯友宜痛批，昨天在高雄市造勢，滿滿的都是人，南部人這一口氣，全部都拚出來了。而侯友宜跟所有鄉親保證，未來當選將成立新的特偵組，把一件一件的弊案全部抓出來，並把該討的錢討回來，還給“國家”、還給人民。



侯友宜說，民進黨吃銅、吃鐵、吃“國家”，惡質地要把台南市的人民都吃下去，但面對這些貪腐弊案，不但連一個交代都沒有，現在竟然還要台南鄉親繼續支持他。112個因登革熱而喪生的性命，誰要給個交代？232天沒進議會，誰要給交代？請台南鄉親在這一次的選舉，把所有的氣都拚出來，把台南翻轉過來！



勝安宮主委許俊雄特別送上包粽，祝侯友宜高票當選。勝安宮表示，侯友宜從基層警官做起，一路到新北市長，任內愛民、對“國家”付出很多，大家有目共睹。這一次選舉，應該要政黨輪替，支持真正為人民付出、犧牲的侯友宜，把票催出來，將侯友宜送進“總統府”！未來侯友宜上任時，讓他的匾額掛在勝安宮。



隨後侯友宜與朱立倫、姚正玉一同於台南市區車隊掃街，沿路上許多民眾熱情比出3號ok手勢，也有許多駕駛搖下車窗高喊當選，表達對侯友宜的支持。更有正在洗頭的民眾，衝出來為侯友宜加油，展現侯友宜在台南的超高人氣。