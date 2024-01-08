綠軍醫護選票大崩盤？ 郭正亮曝內情

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／台大名醫施景中7日在臉書連貼兩篇文章示警，稱中國國民黨2024副手趙少康開出健保給付1點1元的支票，好幾個醫師LINE群組一面倒的說今生第一次要投國民黨；加上民進黨不分區名單太令醫界護理界失望，他的醫師朋友認為，“綠軍醫護票將大崩盤”。對此，前“立委”郭正亮8日在政論節目披露，民進黨這次不分區名單得罪很多人，例如沈伯洋排在第2是要做什麼？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮8日在《新聞大白話》表示，也不能說醫界都是綠的，支持國民黨也一堆人。



郭正亮表示，這次不分區提名過程中，醫師公會聯合會理事長周慶明聲望和輩分都很高，但後來民進黨提名王正旭醫師，排在第13名。當時傳出陳時中也在爭取，歷來醫界代表大部分是醫學系的，支持周慶明的比較多，可是因為陳時中也在爭取，所以就變成兩個人同歸於盡，變成王正旭。



郭正亮推測，提名王正旭會有一些聯想，因為王正旭在基隆，會認為是不是基隆議長童子偉推薦的？童子偉是賴清德的親戚。“這個我不知道真相”，郭補充，可是就會有人這樣傳，為何不是周慶明？周慶明有很多醫界朋友，很多人會抱屈，因為歷來都是醫學系的，陳時中只是牙醫。



郭正亮認為，也不至於醫界都反彈，但也不要認為醫界都支持民進黨，也不一定，以前有時候全聯會是國民黨的。但民進黨這次不分區名單得罪很多人，例如沈伯洋排在第2是要做什麼？