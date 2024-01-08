世界各地民眾繼續舉行示威支持加沙

中評社香港1月8日電／世界各地民眾繼續表達對以色列在加沙屠殺巴勒斯坦人行徑的不滿。



TRT報導，美國馬里蘭州首府安納波利斯國會大廈前舉行了支持巴勒斯坦遊行示威。



示威者們手舉橫幅和巴勒斯坦國旗，抗議以色列對加沙的襲擊。



聚集在加利福尼亞州“人民公園”地區的示威者表達了對巴勒斯坦的支持和聲援，並抗議以色列對加沙的襲擊。



在加拿大安大略省多倫多市，抗議以色列襲擊加沙的示威者手舉橫幅和巴勒斯坦國旗遊行到市中心。



數百人傍晚聚集在比利時首都布魯塞爾市中心歷史悠久的證券交易所大樓前，抗議以色列對加沙的襲擊和封鎖。



在證券交易所大樓內，婦女們手拿沾滿鮮血的玩具娃娃進行示威。



示威者舉著“攻擊兒童不是自衛”的標語和巴勒斯坦國旗，高呼反對以色列口號。



德國首都柏林組建了一支車隊，抗議加沙大屠殺。



示威者們在汽車上貼著巴勒斯坦國旗、代表因以色列襲擊而喪生的兒童模型，以及“保護加沙”、“這不是戰爭，是種族滅絕”和“停止種族滅絕”等標語。



波斯尼亞和黑塞哥維那首都薩拉熱窩舉行了支持巴勒斯坦的示威活動，數百人參加了上述示威。



示威者們手舉“停止種族滅絕”和“巴勒斯坦自由”的橫幅以及巴勒斯坦國旗，高呼反對以色列的口號。



摩洛哥北部城市梅克內斯也舉行了抗議示威活動，要求以色列停止對加沙的襲擊。



許多摩洛哥人走上街頭支持遭以色列猛烈襲擊的巴勒斯坦人民。