蔡壁如現身侯康造勢 號召藍白團結翻轉選情

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如現身國民黨侯康造勢晚會。（侯康台中選總部提供） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如8日晚間現身國民黨侯康台中團結造勢晚會，向藍營支持者請求支持，強調台中藍白要合作、團結，集中在野力量，翻轉選情！她的對手民進黨“立法院副院長”蔡其昌過去都躺著選，這次在藍白合作下，差距逐漸拉近，她要請藍營支持者集中選票，成為她的後盾，一起改變中台灣，下架民進黨。



“台中萬人挺侯康團結造勢晚會”8日晚間在烏日區高鐵站旁登場，侯友宜、趙少康首次在台中合體，大力爭取中台灣選票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人韓國瑜、7位國民黨籍區域“立委”候選人輪番上台助講，藍營大咖要角齊聚，陣容堅強，主辦單位晚間7點半宣布，現場湧入6萬人。民眾黨蔡壁如也登台助陣。



蔡壁如說，在座各位都是國民黨的支持者，出現了一位民眾黨的候選人，但相信大家對她都不陌生，因為過去半年來，藍白在台中合作無間，已經不會突兀了！



蔡壁如指出，台中市區域“立委”有八席，六席是民進黨，但台中常有很多重大建設被卡關，占多數綠委都沒做事，讓盧秀燕市長手腳施展不開，蔡其昌身為“立法院副院長”毫無作為，選民已經看不下去了！在海線這一席，國民黨沒有提名，願意支持她，就是在野政黨團結合作的示範，台中海線的在野力量要團結在一起。

