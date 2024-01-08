從文物古籍解碼“何以中華民族共同體”

中評社北京1月8日電／據新華社報導，文物古籍，傳承情、意、志，蘊含精、氣、神。千百年來，各民族文化在中華大地上交融匯聚，留下了燦若繁星的瑰寶，承載著中華民族共同體的記憶……



“鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展”正在北京民族文化宮展出。1500餘件文物古籍濃縮千年時光，講述各民族交往交流交融故事，解碼“何以中華民族共同體”。



述說過去，重溫中華民族共同體歷史



走進展廳，“六合同風”“四海一家”等語句從“集思柱”上緩緩流淌，匯入觀眾腳下的“中華文明之河”。



數千年來，大一統傳統深深熔鑄於中華民族多元一體的發展歷史中。從最先記載“大一統”一詞的《春秋公羊傳》，到生動闡釋“長城內外是故鄉”的《聖朝混一方輿勝覽》，再到印有意為“桃花石”字樣的銅幣……



一件件文物古籍從歷史深處走來，展現中華文明延續不斷的歷史基因，記錄中華民族共同體的形成歷史，講述各民族交往交流交融的生動故事。



銅鼓、箜篌、馬頭琴的千年回響，匯聚各民族文化各美其美、美美與共的萬千氣象；河西走廊等著名要道，見證各民族你來我往、經貿交流的繁華景象……



“這些文物是實證中華民族共同體的重要史料，凝結著中華民族共享的記憶和情感，體現了中華民族走向命運共同體的客觀歷史過程。”民族文化宮博物館館長陶穎說。