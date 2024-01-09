李珮媜析侯、韓造勢的不同　侯愈選氣勢愈好

有藍營第一麥克風手之稱的李珮媜接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）2024大選倒數4天，中國國民黨候選人侯友宜本周五的選前之夜將選在本命區、新北板橋，衝刺到最後一刻。有藍營第一麥克風手稱號，也是該場選前之夜的主持人之一的李珮媜接受中評社訪問時表示，國民黨這次是愈選愈振奮，真的是空前團結，支持者忍了民進黨8年，她在台上都可以感受到那股怨氣希望藉由這次投票爆發出來的氛圍。



李珮媜也提到，4年前的韓國瑜大選造勢，場子是很熱、支持者都自發性而來沒錯，但北中南都是同一批人，這次侯友宜的全台大造勢不一樣，即便有動員，可是帶有熱情，且不乏自發性要參加動員的支持者，這些力量從各地匯集起來，是侯愈選氣勢愈好的原因。



李珮媜是國民黨黨代表、新北市永和區工商婦女聯誼會會長，過去曾擔任國民黨前主席洪秀柱的秘書，屬於洪的嫡系子弟兵之一，在藍營各大小造勢場，尤其是北部，都可以看到李擔任主持人工作的身影，用渾厚嗓音帶動全場呼口號是她的招牌。



李珮媜接受中評社訪問時提到，周五的侯友宜選前之夜是她此次大選擔任主持人的第50場，希望能盡一己小小的力量，幫助侯友宜和國民黨衝過最後一哩路，贏得這次大選。



談到這次國民黨大選和過去的不同，李珮媜說，整個氛圍很不一樣，主要是支持者已經忍了8年，而說實話，以前的國民黨真的不夠團結，上次2020大選韓國瑜參選，雖然有那個氛圍，但當中還是有一些紛紛擾擾沒有完全解決，就多少影響了最後的得票。



可是這一次大選不一樣，李珮媜說，侯友宜和整個國民黨，選到愈後面是感覺愈振奮，即便面對的是藍綠白三足鼎立的選局，即便盼望最後投票白營的一些支持者能轉投藍，這樣的勝選機率會更大，可是支持者普遍是對侯有信心，覺得侯夠強，以北台灣來說，支持者對侯的認知又更深，加上親和力夠，且就是一張白紙，綠營要抹黑、抹紅都不容易，就讓支持者的心很定。

