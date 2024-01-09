柯文哲答中評：民進黨執政下兩岸關係已無解

柯文哲1月8日在高雄掃街空檔，接受中評社獨家專訪，暢談兩岸關係。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月9日電（記者 鄭羿菲）台灣2024大選將於1月13日投票，台灣民眾黨主席柯文哲8日在高雄接受中評社獨家專訪暢談兩岸關係，他批評說，民進黨政府在與中國大陸的交往過程中，犯的最大戰略錯誤就是讓兩岸變成“敵我矛盾”，在民進黨執政下的兩岸關係已當機、無解，這就是把反中、仇中當成政黨的利益，卻犧牲多數人與台灣長期的利益。他的兩岸政策中心思想就是，“讓兩岸的人民安居樂業，彼此和善相處”。主要內容如下：



中評社問：民進黨2024候選人賴清德日前在辯論會上提出“中華民國”災難說後，中國大陸國台辦又定調“蔡英文路線就是台獨路線”，大陸似乎已經定性民進黨為“台獨政黨”，呈現出民共間敵我矛盾的格局，您怎麼看這樣一個矛盾？



柯文哲答：這是民進黨長期以來跟中國大陸交往過程中所犯的最大戰略錯誤，為什麼讓兩岸變成敵我矛盾？兩岸本來就同文、同種，有相同的歷史、語言、宗教、文化，很多東西是可以降低雙方的敵意。但民進黨一開始就擺出“去中化”、擺出跟中國大陸完全沒有關係，他常常套用大陸的說法“關係好，一切可以談”，民進黨現在問題是與大陸關係不好，一切沒辦法談。



中國大陸每次在跟民進黨喊話說，“只要接受九二共識，就可以談”，但其實大陸根本不想跟民進黨談，因大陸也知道民進黨不會接受九二共識。所以，不應該把雙方關係搞成這樣，這已經變死結了，現階段恐怕衹有就剩下兩岸關係重開機這個方法了，因為民進黨執政下的兩岸關係已經當機了、跑不動了。



只要民進黨繼續執政，兩岸關係不可能改善，因為已經不是實質的問題，而是變成面子問題，或者說已經變成符號的問題，根本就無解。以醫學的說法，預防勝於治療，但現在怎麼有辦法治療？大陸跟民進黨不可能談，民進黨執政，兩岸關係就是無解。

