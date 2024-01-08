盧秀燕盼侯康勝選組聯合政府　個人續留台中

盧秀燕出席侯康台中選前黃金周造勢助講。（侯康台中競選總部提供） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕8日出席侯康台中團結造勢晚會，先是宣布侯康若當選，她決不會接“閣揆”，也不會“入閣”，她要代表國民黨表示誠意，要讓侯友宜、趙少康有充足的人事空間，邀請在野黨組成“聯合內閣”，打造聯合政府。不過，盧秀燕強調，前提是必須政黨輪替，她呼籲在野選民一定要自動集中選票，支持侯康，2024才會贏！



“台中萬人挺侯康團結造勢晚會”8日晚間在烏日區高鐵站旁登場，侯友宜、趙少康首次在台中合體，大力爭取中台灣選票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人韓國瑜、7位國民黨籍區域“立委”候選人、民眾黨“立委”候選人蔡壁如等輪番上台助講，藍營大咖要角齊聚，陣容堅強，主辦單位晚間8點半宣布，現場湧入10萬人。



盧秀燕登台助講表示，今天要向鄉親講點心裡的話，這周六就要投票了，台灣的未來掌握在各未手上，回想一年以前，各政黨開始辦理大選提名初選，當時有很多人支持她、勸進她，但是她一率婉拒，並公開的宣示，不會參選，因為她是媽媽，要待在家裡好好持家。最近也有媒體點名她，稱未來侯康若當選會延攬盧秀燕擔任“行政院長”。



盧秀燕宣布，她絕不會接任“行政院長”，也不會進入“內閣”，她會繼續留在家，繼續加強大台中的建設，台中還有很多大型建設有待推動，因為民進黨執政8年來，台中的捷運藍線、三大建設等，民進黨政府看黨派辦事，不是沒給錢，就是卡關台中的提案，所以一定要政黨輪替，台中才能大躍進，她也會繼續在台中照顧台中市民。



盧秀燕說，她留在台中還有一個原因，就是這次大選一定要在野合作、團結、聯合才會贏，距離投票只剩下5天，在野一定要合作，拜託大家把選票集中，支持侯康。侯康當選以後會成立聯合政府，會邀請在野黨成立聯合政府，所以她抛磚引玉，不進入“內閣”，要讓侯友宜、趙少康有更大的人事空間，可以跟其他在野黨合作，她代表藍營展現誠意，國民黨一定會對其他在野黨真心相待、以禮待之。



盧秀燕強調，如果侯友宜、趙少康當選以後，會跟其他在野黨共商“國事”、共商人事，因此她宣佈不進入“內閣”，但前提是，各位支持政黨輪替的好朋友，在最後的5天要自動集中選票，不用在野黨高層傷腦筋，在野的選民自動合作，集中選票支持侯康，才會贏。