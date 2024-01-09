美專家：拜登政府傾向避免武力的台灣領導人

資料圖：本文作者金德芳（圖片來源：美國邁阿密大學官網） 中評社香港1月9日電（記者 樂國平）美國外交政策研究所近期發表該研究所亞洲項目高級研究員瓊·托菲爾·德雷爾（June Teufel Dreyer，中文名：金德芳）的文章《即將到來的台灣選舉有何利弊》，稱拜登政府樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為“法理台獨”導致北京強烈反應的台灣地區領導人。



該篇文章描述說：2024年1月13日星期六，台灣將投票選舉下一任領導人和一院制立法部門的113個席位。現任領導人蔡英文的任期將滿，最初有四位，現在有三位候選人競爭，尋求接替她的位置，使得這次選舉成為自2000年以來競爭最激烈的選舉。



作者直接提出問題：美國面臨的危險是什麼？



作者也肯定地回答自己提出的問題：美國同時在中東和東歐捲入戰爭，因此極力避免在亞洲發生對抗。美國已派遣兩個航母編隊和彈藥支持以色列，並向烏克蘭政府提供大量武器，這讓美國和台灣都擔心，如果中國大陸決定發動攻擊，美國可以向台灣提供多少援助。



作者說，中國大陸官方曾表示，如果台灣人不同意統一，則不會承諾放棄使用武力，而且北京對任何其認為會進一步使台灣事實獨立合法化的舉動都會做出強烈反應，因此，拜登政府更傾向於找到一位能夠既避免引發武力也不至於將台灣島置於大陸控制之下的台灣新領導人。問題不僅僅在於民主和人權：由於台灣橫跨對國際商業和安全至關重要的海上航道，因此若台灣被中國大陸統一將加強北京對該地區的控制。據估計，世界貿易的40%經過南海，中國日益加強對南海的控制。日本作為美國的條約盟友，可以說對台灣海峽的穩定有著更大的利害關係，因為中國控制下的台灣將使其領海危險地靠近日本，並可能對其經濟中至關重要的航運產生不利。