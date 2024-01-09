民眾黨林碩彥：韓國瑜喊棄保是因國民黨急了

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜日前在造勢場喊話，台灣民眾黨主席柯文哲不會贏，要選民集中選票支持“侯康配”，並稱柯這場選舉是“空氣槍”。民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥認為，韓國瑜會喊話操作棄保，是因為國民黨急了，怕韓粉流失影響選情，所以才會要韓講這樣的話，但民眾黨絕對不是“空氣槍”，從最近幾場造勢就可以看出，柯文哲才是真正有機會當選的人。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



韓國瑜6日在國民黨桃園造勢晚會助講時指出，支持柯文哲不是好不好的問題，是贏不贏的問題，柯文哲在這場選舉就像是“空氣槍”，非常熱鬧，但是不會贏，所以他拜託所有柯文哲的支持者，請把所有選票回流給侯友宜和趙少康。



對此，林碩彥相當不服氣地說，只要是民眾黨的支持者就說是空氣，國民黨跟民進黨的支持者就說是陸軍，但現在民眾黨已經將空軍轉化成陸軍這麼明顯了，大家都站出來了，現在還有什麼“空氣槍”跟“步槍”的差別？他認為這就是一種選舉話術罷了，因為國民黨急了。



林碩彥表示，民眾黨造勢場分為線上和線下的支持者，從最近幾場造勢看下來，線上同時觀看直播的人數都超過10萬人，線下實地到現場的支持者也超過5萬人，如果說在線上觀看直播的是空氣票，那在造勢現場的群眾又是什麼？



林碩彥分析，民眾黨支持者有一個特性，就是這些人大多是有工作的，平常多數人都無法到場，只能透過在線上觀看直播表達支持，而那些實地站出來的群眾也都不是動員來的，沒有遊覽車，也沒有雙主菜便當，不像國民黨跟民進黨的支持者多數都是動員而來的長輩，每次造勢場都看得到一大堆遊覽車，這樣到底是誰的陸軍比較強？