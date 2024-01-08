舞劇《咏春》香港巡演圓滿結束

中評社北京1月8日電／據新華社報導，1月7日下午，深圳原創舞劇《咏春》在香港演藝學院歌劇院完成了其香港巡演的最後一場表演。這部海內外上演百餘場的舞劇，在香港共演出五場，每場都深受觀眾好評。本場演出後，主創和主演團隊在新年首演座談會上與觀眾和媒體分享了創作背後的故事。此次香港巡演的成功，為《咏春》即將啟動的2024年全球巡演奠定了基礎。



《咏春》在香港演出做出大幅優化



談及《咏春》此次來港演出做出的最大調整，多位主創主演不約而同提到了場地。總體而言，內地的演出舞台較香港演藝學院歌劇院舞台更大。因此，無論是舞蹈道具還是演員調度，都需要進行優化和修改。



總編導周莉亞透露，在深圳演出台口是15米，香港的舞台台口是12米。“所以我們把整個道具都按比例作了調整。”這也意味著演員之間的距離更近了，在調度上亦需做出改變。“例如，在內地演出時，用兩個八拍走過去的動作，在香港就是一個半八拍，步伐要放小，而動作要延展。這都需要演員去適應。”



演員們也對此深有體會。飾演葉問的常宏基曾擔心，同樣的表演動作，在香港的舞台上，是否會顯得更誇張，與對手演員之間的互動是否仍能做到順暢。顯然，演員們為舞台變化做出的優化和修改，得到了觀眾的認可。當天演出獲得全場歡呼和掌聲，演員們多次返場致謝。



舞台空間的變化，讓中國舞蹈家協會主席、舞劇《咏春》編劇馮雙白感受到了與以往不同的現場體驗。“這裡的觀看氛圍很集中。我自己坐在底下看的時候，覺得演員都離我很近，演員的臉也能看得更清晰，感受更強烈更濃厚。”



香港業界向主創發起共創邀約