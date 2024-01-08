西藏甲應村：幸福路上一個也不能少

中評社北京1月8日電／據新華社報導，翻過一座山，又見一座山，轉彎、轉彎、再轉彎，刹車、刹車、再刹車……每一個開車去甲應村的司機，都要在山巔上、雲霧中、懸崖邊經歷兩三個小時這樣的考驗。



甲應村，即西藏林芝市察隅縣察瓦龍鄉龍普村嘉興組，位於久負盛名的梅裡雪山群峰的西側。由於路險、景美，近年來，甲應村名聲漸起，成為一眾越野愛好者的“打卡”地。



從空中俯瞰甲應村，一片開闊的高山草甸將甲應村一分為二。一邊是茂密森林、秀美冰湖、巍峨雪山，宛若仙境，神秘又迷人；另一邊是嬉鬧孩童、藏式民房、牦牛牧場，如詩如畫，祥和又富足。



美麗生活並非與生俱來。“甲應村以前有12戶人家，後來有些村民嫌位置太偏遠，搬到了山下，於是變成了4戶。這兩年發展起來了，又變成了6戶。”龍普村黨支部書記扎拉說。



說起偏遠，村裡75歲的老人達瓦江村依稀記得，20年前，他騎馬去一趟鄉裡，大約50公里的路程，要走上一整天。



2016年，全長30多公里、投資1100多萬元的進村道路被打通。儘管衹有3.5米寬，但改變正悄然而至。



“以前過日子主要是靠去山上挖蟲草、鬆茸，賣了換錢，生活不太富裕。後來遊客多了，家家戶戶都搞起了民宿、餐飲。”達瓦江村說，“每年5、6月份是旅遊旺季，有時遊客多到房間都不夠住。”