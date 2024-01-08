2024年開年旅遊掀熱潮

中評社北京1月8日電／據中國青年報報導，2024年開年旅遊季呈現出多種多樣的“雙向奔赴”。記者注意到，隨著電視劇《繁花》的爆火，電視劇中的上海黃河路美食街、平飯店英國套房等，都出現了爆滿和暴漲的情況。其中，《繁花》至真園餐廳的取景地——黃河路上的苔聖園餐廳每天訂滿，和平飯店178平方米的英國套房是劇中爺叔和寶總的長包房，今年春節期間含早價為22888元一晚。



來自攜程平台數據顯示，截至1月5日，電視劇《繁花》開播以來，平台上與上海有關的搜索熱度環比增長超20%，上海私家團、跟團游產品預訂單量分別環比增長75%、30%。



有趣的是，近期南方遊客蜂擁前往東北，來自東北的旅客出游目的地更多選擇南方。來自攜程平台的數據顯示，截至目前，預訂1月到上海旅遊的訂單中，東北三省的遊客訂單同比增長123%，占比較去年有所提升。其中，來自沈陽、大連、長春、哈爾濱和大慶的遊客訂單量最多，哈爾濱遊客游上海的訂單量同比增長85%。



而最近在哈爾濱玩得最嗨的人群中，就有上海的遊客。自去年12月開始，整個冰雪旅遊季預訂到哈爾濱旅遊的南方用戶訂單量最多的是來自上海、深圳、廣州、杭州、長沙這幾個城市。其中，來自上海的訂單量較第二名深圳翻倍。



記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，今年冬天為滿足遊客出行的多樣化需求，鐵路部門也將上新美食，推出15款平價優質套餐，價格為18元到30元不等，遊客在乘坐高鐵時還吃到杭幫傳統面點嵊州小籠包、揚州獅子頭、千島湖有機魚頭湯等。