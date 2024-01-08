24年春運民航運輸旅客量將達到8千萬人次

中評社北京1月8日電／據央視網報導，1月8日下午，中國民航局舉行例行新聞發布會，相關負責人介紹，2024年春運將從1月26日開始，3月5日結束，共計40天。據預測，春運期間民航運輸旅客量將達到8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。旅客量峰值預計出現在2月8日（臘月二十九）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）和2月25日（正月十六）。從國內市場看，民航旅客總體流向為錯峰放假開學、返鄉返崗、出游旅行等，得益於今年春節假期時間較往年有所延長，“探親＋旅遊”將成今年熱門出行模式。熱門航線主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間。另外，三亞、海口等南方旅遊城市，以及東北、新疆等地的冰雪旅遊城市旅客量將顯著增長。從國際市場看，春運期間出境游市場預計將形成短期旺季，春節前後部分單日國際航班量將出現小高峰，日韓、東南亞等周邊國家將成為出行熱點，國際探親、留學需求也將有所增長。



伴隨探親流、學生流、務工流、旅遊流高位叠加，預計春運期間全民航日均保障航班達到1.65萬班。



為圓滿完成民航春運保障任務，民航局提前部署、科學研判、細化措施，重點從確保航空安全、加大運力投入、提供真情服務等三個方面做好充足的準備。



在航空安全方面，民航局始終堅持牢固樹立安全發展理念，以“時時放心不下”的責任感抓好安全生產。



一是細化安全生產工作部署，專門下發行業文件，要求各生產運行單位緊密結合民航冬季運行特點，完善各項預案，加強應急處置培訓，確保冬季運行安全。



二是深化隱患排查治理，組織全行業按照“安全隱患動態清零”原則深入自查自改，嚴防人員鬆懈麻痹，確保航空器和設施設備工況可靠。



三是強化安全監督管理。根據春運客貨流通和冬季運行特點，督促生產運行單位嚴格自查，對重點單位、重點問題組織監管力量進行深層次的督導，有重點地開展春運期間安全運行專項檢查，清零問題隱患。