“村超”歸來：鄉村綠茵場掀起大眾體育熱潮

中評社北京1月8日電／據新華社報導，6日上午9時許，隨著清脆的哨音響起，分別代表口寨村和苗本村“出戰”的村民選手們在綠茵場上展開激烈對抗，貴州“村超”2024年新賽季比賽正式啟動。



正值小寒節氣，天空飄著雨，但寒冷的天氣抵擋不住人們對足球的熱愛。比賽所在的貴州省榕江縣足球場人潮湧動，近萬人的呐喊聲、歡呼聲此起彼伏，在中國西南的這個小縣城的鄉村綠茵場上掀起了大眾體育熱潮。



看著熱鬧的場景，解說員難掩激動地高呼：“火熱而又熟悉的‘村超’開始了！”



“村超”全稱為貴州榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，繼2023年火熱“出圈”後，經過短暫休整，其2024年新賽季預選賽於1月6日在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣激情開賽。



新賽季開幕式上，參與預選賽的62支隊伍舉起球隊自主設計的隊旗，隊員們精神抖擻，在村民們的簇擁下走上球場。



據瞭解，“村超”2024年新賽季參賽隊伍實現大幅擴容，從2023年的20支球隊增加到今年的62支，共計有超過1800名球員參與。



“所有參賽球隊分成10個組，衹有獲得本組前2名才有資格進入決賽，競爭的激烈程度可想而知。”談起參賽感受，代表古州鎮鳳凰村足球隊出戰的佘明月說，“村超”新賽季組織、管理更規範，相信比賽會更充滿挑戰和趣味。



今年36歲的佘明月所在的鳳凰村足球隊在2023年“村超”比賽中表現不錯。為延續去年的優勢並取得更大突破，球隊隊員們更注重日常訓練。