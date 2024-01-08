駝子村：從“落後村”到“幸福村”

中評社北京1月8日電／據新華社報導，位於湖北隨州廣水市廣水街道辦事處南部的駝子村，之前以傳統種植業為主，因耕地面積少、產業結構單一、基礎設施薄弱，被稱為“落後村”。近年來，駝子村在湖北中煙廣水卷煙廠對口幫扶下，積極發展產業經濟，村民和村集體經濟收入不斷提高，成為人人羨慕的“幸福村”。



今年44歲的黃艶峰是駝子村人，高中畢業後參軍入伍，退役後長期在新疆經營木材生意。2018年底，他響應家鄉黨組織號召回到駝子村擔任黨支部書記。黃艶峰知道，駝子村衹有大力發展產業經濟，才能改變落後面貌。2019年，他挨家挨戶上門動員村民，為村集體流轉近百畝荒地種植香稻。他還以個人名義擔保，賒來種子和勞力。當年香稻收入6萬多元，荒地租金全部兌付給了村民。



看到撂荒地還能收租金，越來越多的村民主動找到黃艶峰出租荒地，駝子村村集體流轉地面積越來越大。為了充分利用好這些荒地，黃艶峰和“村兩委”決定大力發展大棚蔬菜。2019年，利用湖北中煙廣水卷煙廠和上級政府幫扶資金，駝子村新建4個1000平方米的溫室大棚，種植反季節黃瓜、茄子、哈密瓜等蔬果，助力村民增收。駝子村一組村民黃伍租賃20個大棚，通過實施標準化、集約化生產，年種菜純收入達20萬元。



目前，駝子村已建成綠色設施蔬菜基地300多畝，建起蔬菜大棚近300個。“大棚用上了噴灌滴灌設施，使用的都是水溶肥。4月份進行水稻育秧，8月份種上哈密瓜，到了10月份還可以種一季有機花菜。”黃艶峰說，為了方便蔬菜銷售，湖北中煙廣水卷煙廠捐贈50萬元在村裡建起蔬菜交易市場，每天約6000斤蔬菜從這裡銷往各地大型商場超市。“農產品種植形成產業鏈，我們才有定價權。這樣農戶才能安心種，不怕虧本。”



一花開放不是春。駝子村支持村民擴大產業發展項目，鼓勵村民將產業做大做強。村民朱金華今年61歲，有10多年的王鴿養殖經驗。“以前一直在老家舊房子裡養，環境差、規模小、效益低，風險大。有些年頭賺的錢只能勉強維持生存。”朱金華說。



在當地政府和湖北中煙廣水卷煙廠幫助下，2020年駝子村修建兩棟現代化鴿舍，朱金華租用了其中一棟。近日，外地嘉賓前來參觀，還沒走進鴿舍，遠遠就聽到了此起彼伏的“咕咕”鴿叫聲。進入鴿舍，只見每個鴿籠按生長情況安置1－2對王鴿，中間偶爾可見幾只幼崽。鴿籠上方設有自動化喂養管路，可以實現定時補充水分和飼料。“新鴿舍面積大、環境好，配備全自動養殖設備。”朱金華介紹說，新鴿舍每棟可養殖王鴿3000對。2023年，每對王鴿可以賣到42元，總收入超過20萬元。“今年打算把養殖規模擴大到5000對以上。”談起以後的發展，朱金華信心滿滿。