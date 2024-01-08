縣域餐飲“上行”釋放消費潛能

中評社北京1月8日電／據經濟日報報導，國家統計局最新數據顯示，2023年以來，我國餐飲業呈現出強勁復甦趨勢。2023年1—11月，全國餐飲收入47485億元，同比上升19.4%，增幅顯著高於社會消費品零售總額增幅。餐飲消費強勢復甦，意味著一個煙火蒸騰的中國回來了。這背後，不僅是民間活力的重新釋放，也意味著國人消費信心的持續提升。



在消費復甦過程中，還出現了很多新亮點。比如，一些頭部縣域餐飲品牌“反攻”一線城市市場且取得亮眼成績。美團數據顯示，2023年以來，闖入一線城市的縣城頭部餐飲品牌，訂單和用戶數平均增速都超過了50%。其中，上海成為擁抱縣域餐飲品牌最為積極的一線城市。這些頭部縣域餐飲品牌已經在一線城市街頭大量湧現，豐富了大都市居民的餐飲選擇。這種新的經濟現象，是中國市場空間廣闊、消費潛能巨大的又一重要表征。



恢復和擴大消費，大力提振市場信心，是基於此前疫情對經濟影響而作出的務實選擇。一年來，中國經濟尤其是消費領域，新的動能蓬勃生長。



兩種變化也正在發生。一是大城市生活方式向縣域下沉。在全國各地的縣城，高端餐飲、露營、騎行成為很多居民的時尚生活方式。二是一些縣域餐飲品牌的上行。相關平台數據顯示，2023年1月1日至12月1日，一二線城市的千店規模縣域餐飲品牌，平均門店增速、訂單量增速、交易額增速、用戶數增速同比分別達10.7%、94.3%、77.6%和84.5%，相關增速均領先大盤。



這兩種變化都在釋放一種信號：中國產業經濟的要素正在跨區域、跨層級流動，大城與小城的生活和消費方式形成同頻共振，在雙向奔赴中開辟出更加光明的前景。



其實，不論是下沉還是上行，都是兩種因素合力促成的結果。一方的力量來自互聯網或者數字化。互聯網既帶來理念與生活方式的相互影響，也打破了技術的鴻溝。一線城市年輕人熱衷的，小城市的年輕人也在追逐；互聯網技術降低了商家的開店與獲客成本，使大城市商家在獲益，小城市商家也沒有缺席。