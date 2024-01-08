要嚴懲保健品“坑老”

中評社北京1月8日電／據經濟日報報導，近日，一起涉及25個省份的養老詐騙案引發廣泛關注。不法商家通過虛假宣傳將每盒成本僅14.6元的澱粉丸，以數千元的價格賣給老年人。



這類保健品“坑老”案件並非孤例。近年來，保健品市場“三無”產品層出不窮，虛假宣傳問題突出。相關部門雖在加大力度整治，但仍有不法商家屢屢觸碰法律紅線。一方面是因為保健品生產成本低、利潤高，利益驅使下，不斷有人鋌而走險；另一方面由於保健品尚無清晰的法律定位，經常被不法商家偷換概念，與合法註冊批准的藥品、保健食品等混淆，為虛假宣傳提供了可乘之機。



伴隨著互聯網技術的發展和電商的興起，保健品“坑老”問題已開始向線上轉移，犯罪手法也在不斷升級。根據披露的案件細節，不法商家採取快遞貨到付款的方式完成產品售賣，實現“不見面”隱蔽交易，還將生產銷售各環節拆分開來，精細分工，層層隔離風險，增加了溯源打擊難度。



由此可見，保健品市場監管一刻也不能放鬆。既要繼續加大對制假售假、虛假宣傳的打擊和處罰力度，提高企業的違法成本；也要繼續完善立法監管，規範保健品宣傳，對模糊違法行為進行界定；更要促進源頭治理，讓監管由“事後查處”更多向“事前預防”轉變。這就要求相關部門創新手段，探索運用大數據等新技術，精準掌握相關經營主體信息，一旦出現異常苗頭，立即開展線下摸排，對犯罪行為露頭就打。



通過非法手段獲取個人信息，精準“套路”老年群體，也是不法商家的慣用伎倆。不法經銷商通過非法渠道獲取到參與電視購物的老年人信息，再安排業務員偽裝成電視購物健康顧問推薦產品。對此，需要督促電商、物流等相關企業承擔社會責任，防止消費者個人信息洩露。



當前，不少老年人對於保健品並非藥品，不能替代醫療診斷和治療的認知還不夠。還需繼續動員全社會廣泛參與，馳而不息、久久為功進行科普宣傳，引導老年群體樹立正確的養生保健理念，強化法律觀念和維權意識，提升辨別能力。