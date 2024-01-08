訂單滿生產忙　小城鎮做強大產業

中評社北京1月8日電／據央視網報導，興福鎮是山東濱州博興縣的一個小鎮，資源貧乏、區位優勢不足。然而，就是這個50多平方公里的小鎮卻聚集了2800多家商用廚具企業，年產值達到了300多億元。興福鎮是怎麼做到的？新開年又在忙活些什麼呢？來看記者的探訪。



這個元旦假期，興福鎮一派繁忙。新年不到一周，興福鎮就已經和國內外客商簽下了2000多單的定制商用廚具。在這家企業，記者遇到了來定制薯條保溫機的沙特客商哈西姆。



再過一個月，哈西姆的薯條保溫機就能發貨。像這樣為全球客戶的量身設計定制，興福鎮每天都在進行。



王兆建是興福鎮黨委書記，他告訴記者，地處黃河灘區的興福鎮最早還是靠用蘆葦秆給飯店做籠屜起家，經過多次轉型升級後，進入了商用廚具生產領域，年產量達到了2000萬台套。然而，商用廚具行業門檻不高但競爭激烈，新形勢下又該如何拓市場、抓訂單呢？



如今，興福鎮的商用廚具占到了全國市場份額的40%以上。為了讓研發設計也再上一個新台階，從今年開始，興福鎮在每年引進300多名專業人才的基礎上，再引進一批數字化、信息化、綠色低碳等方面的人才，並與山東大學、山東理工大學等共同成立智能廚具產業研究院。現在，興福鎮每年商用廚具相關專利就有100多項，企業研發設計水平不斷提升。



當地還在眾多的生產企業中形成了有效的產業鏈，這些企業分成了產業鏈的上、中、下游，涵蓋了研發設計、生產製造、物流配送等各個環節，並建立鏈主制度，通過大帶小，讓每個行當的每家企業都能健康運轉。



有方向、有幹勁，新年伊始的興福鎮訂單滿、生產忙，不少企業還忙著在海外成立合資公司、設立海外倉，全方位拓展海外市場。今年，興福鎮也給自己立下了一個“幸福”的目標，商用廚具出口從50多個國家和地區增加到60多個，產業規模力爭達到500億元。