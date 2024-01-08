自貿試驗區協同發展行動方案

中評社北京1月8日電／據央視網報導，第二屆京津冀自貿試驗區聯席會議近日在河北雄安新區召開。會上，北京、天津、河北三地簽署了《京津冀自貿試驗區協同發展行動方案》，並共同發布了“1＋5＋18”系列協同創新成果，以務實舉措推進京津冀三地自貿試驗區協同發展。



方案明確了下一步推動京津冀自貿試驗區協同發展的目標和任務，重點是實施5大行動16條具體舉措。



在實施貿易投資自由化便利化協同提升行動上，三地將建立海關監管協作機制，提升京津冀口岸通關便利化水平，推進海運口岸單證電子化發展，支持北京大興國際機場綜保區打造共建共管共享新模式。



在實施三地港口協同發展互聯互通行動上，將建立京津冀陸港協作機制，發揮河北陸港優勢，共享三省市中歐班列資源；建立京津冀空港協作機制，發揮北京空港優勢，完善區域樞紐航線網絡布局；建立京津冀海港協作機制，發揮天津和河北港口優勢，優化完善港航物流網絡。



在實施金融創新協作發展行動上，推動京津冀三地自貿試驗區金融機構加強聯繫，深入推進“京津冀征信鏈”建設，探索實施金融創新監管機制。



在實施產業融合發展協作推進行動上，廣泛集成各類監管數據資源，探索渤海灣水域交通組織一體化模式。同時，加強產業合作平台建設和技術市場融通合作，吸引更多創新要素集聚。



在實施資源便捷流動協同促進行動上，建立完善京津冀自貿試驗區協同創新機制，支持三地自貿試驗區“信息共享、創新共推、模式共建”，並加強區域司法協作交流，實施更多“同事同標”“資質資格互認”事項，深入推進稅收自助服務事項互聯互通辦理。