社評：海南自貿港建設封關不封閉

中評社北京1月10日電（評論員 喬新生）海南省自由貿易港區推出了又一批制度集成創新案例。其中包括知識產權綜合管理體制改革、自由貿易港區全面禁止塑料政策、建立游艇產業綜合管理服務模式、發展全鏈條休閑旅遊業等。這標誌著海南自由貿易港區建設進入新的階段。



海南自由貿易港區作為中國對外開放的試驗田，不是照抄照搬香港、新加坡等其他自由貿易港區的發展模式，也不是在自由貿易區的基礎之上通過減稅讓利促進海南經濟快速發展，而是要積極探索形成一批符合中國式現代化發展要求的制度，為中國式現代化發展打下堅實的基礎。所以，海南自由貿易港區制度創新比經濟增長指標更為重要。當然，如果海南自由貿易港區制度創新沒有促進經濟發展，那麼，反過來又說明，自由貿易港區制度創新並不符合中國式現代化發展的需要。分析海南自由貿易港區制度創新取得的成果，對於中國式現代化建設具有長遠的戰略意義。



首先，海南自由貿易港區的建設，不是簡單建立單獨的關稅區，人為地增加人員和流通的成本。建立海南自由貿易港，目的就是要在海南省這樣一個特殊的試驗田，進行各種制度創新。在確保制度實施促進經濟發展改善民生的基礎上，面向全國推廣。海南自由貿易港區是一個改革開放的窗口，同時也是一面鏡子。它能使人們看到中國式現代化發展中出現的問題。當一些自由貿易港區決策者認為人員的往來，可能會破壞自由貿易港區經濟發展環境，給自由貿易港區居民生活帶來嚴重影響的時候，海南自由貿易港區建設的經驗表明，如果沒有充分依靠祖國內地，利用“消費紅利”和“改革紅利”，實現經濟轉型發展，自由貿易港區必然會走進死胡同。



建立單獨的關稅區，實行封關作業，絕對不是閉關自守，而是要更加開放，以積極的姿態，迎接四面八方的資源，實現資源的優化配置，經濟的快速發展。



無論是德國的自由貿易港區，還是美國的自由貿易港區；無論是新加坡自由貿易港，還是韓國的自由貿易港，建立單獨關稅區的同時，都進一步加大開放的力度，通過吸引更多的人員物資，實現經濟的快速增長。



假如在自由貿易港區建設過程中，患得患失，缺乏開放精神，那麼，自由貿易港區發展就會面臨困難。當初香港在是否接納非婚生子女的問題上，曾經提請全國人大常委會作出立法解釋，限制香港居民在內地的非婚生子女到香港獲得永久居留權。這樣做的目的是，防止香港人口膨脹，影響香港經濟社會發展。現在看來，香港應當進一步開放大門，吸引更多的居民，因為衹有這樣，才能帶動香港消費經濟快速發展，實現經濟良性循環。

