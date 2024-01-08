民間吹打樂奏出親切鄉音

中評社北京1月8日電／據人民網報導，美國觀眾說“‘周家班’代表著一種非常有說服力的中國聲音”，BBC評價他們的演出有“驚人的能量”，《衛報》稱他們是“來自中國的先鋒”，《泰晤士報》則認為是“一台賞心悅目、生機勃勃的節目”。



不久前，在北京語言大學逸夫報告廳，來自安徽省靈璧縣菠林村、傳承數百年的民間樂班“周家班”為現場觀眾奉獻了一場精彩的民樂演奏會。當晚，舞台上聚集了“周家班”爺孫三代，年齡最長者75歲，最幼者26歲。激越與俏皮並存的民間曲調，令觀眾仿佛走進昔日楚漢爭雄的古戰場，來到廣闊無垠的黃淮平原，在層層麥浪間，傾聽一曲曲親切的鄉音。



除了在國內巡演，“周家班”也不時在國際舞台上亮相。2017年，“周家班”在英國、德國、瑞典、愛爾蘭、比利時等國巡演大獲成功。這個來自皖北民間的家族樂班，把中國傳統民間音樂帶到國際舞台。



來自鄉土的音樂



一張黑木八仙桌穩穩地立在舞台中央，桌上擺滿了不同型號的嗩呐、笙、大海笛、銅喇叭、把攥子等民間樂器，還有鼓、鐃鈸、鑔、雲鑼等打擊樂器。七八個演奏者走上舞台，拿起桌上的樂器，以合奏的形式開始了演奏。《梵字調·萬年紅》《慶賀令》《小開門》《雁落沙灘》《雙管對棚》等曲目逐一上演。演奏的樂曲時而活潑輕快，時而高亢激昂，剛柔並濟的藝術效果，引得現場觀眾掌聲連連。



據“周家班”第五代大班主周本鳴介紹，“周家班”是土生土長於菠林村的民間吹打樂班，家族傳承數百年。自明代以來，有文字記載的就有七代人，目前周姓嫡系傳承人超過百人，徒系傳承達千餘人，橫跨蘇、魯、豫、皖等地，形成了龐大的民間音樂族群。